Die D-Wave Quantum-Aktie legte am Mittwoch um satte +8% zu und auch am Donnerstagmorgen geht es mit dem Kurs des Quantencomputerherstellers um weitere +2% nach oben. Was beflügelt die Aktie und setzen Anleger hier auf das richtige Pferd? Landwirtschaft als neue Zielbranche Zur Wochenmitte gab es gleich zwei bedeutende Nachrichten als Kurstreiber für die D-Wave Quantum-Aktie. Eine vom Unternehmen selbst und eine von einem potenziellen Wettbewerber. ...

