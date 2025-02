Unternehmen geben Vorschau auf 10.Generation der 3D-Flash-Speichertechnologie, die einen neuen Maßstab für Leistung, Energieeffizienz und Bitdichte setzt

Die Kioxia Corporation und die Sandisk Corporation haben mit ihrer hochmodernen 3D-Flash-Speichertechnologie Pionierarbeit geleistet und mit einer NAND-Schnittstellengeschwindigkeit von 4,8 Gb/s, einer überragenden Energieeffizienz und einer erhöhten Dichte einen neuen Maßstab in der Branche gesetzt.

Die neue auf der ISSCC 2025 vorgestellte 3D-Flash-Speicherinnovation, zusammen mit der revolutionären CBA-Technologie (CMOS directly Bonded to Array)1 der Unternehmen, umfasst einen der neuesten Schnittstellenstandards, Toggle DDR6.0 für NAND-Flash-Speicher, und nutzt das SCA-Protokoll (Separate Command Address)2, eine neuartige Eingabemethode für Befehlsadressen in der Schnittstelle, sowie die PI-LTT-Technologie (Power Isolated Low-Tapped Termination)3, die entscheidend dazu beiträgt, den Energieverbrauch weiter zu senken.

Durch den Einsatz dieser einzigartigen Hochgeschwindigkeitstechnologie erwarten die Unternehmen, dass der neue 3D-Flash-Speicher eine Verbesserung der NAND-Schnittstellengeschwindigkeit um 33 Prozent im Vergleich zu ihrer derzeit in Massenproduktion befindlichen 8.Generation des 3D-Flash-Speichers erzielt, wodurch eine Schnittstellengeschwindigkeit von 4,8 Gb/s erreicht wird. Die Technologie bietet auch eine verbesserte Energieeffizienz bei der Daten-Ein-/Ausgabe. So wird der Energieverbrauch um 10 Prozent bei der Eingabe und um 34 Prozent bei der Ausgabe gesenkt, wodurch ein Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und niedrigem Energieverbrauch erreicht wird. Im Hinblick auf die 10.Generation des 3D-Flash-Speichers erläuterten die Unternehmen, dass durch die Erhöhung der Anzahl der Speicherschichten auf 332 und die Optimierung des Grundrisses zur Erhöhung der Planardichte die Bitdichte um 59 Prozent verbessert wird.

Hideshi Miyajima, Chief Technology Officer bei Kioxia, sagte: "Angesichts der Verbreitung von KI-Technologien wird die Menge der erzeugten Daten voraussichtlich erheblich ansteigen und damit auch der Bedarf an erhöhter Energieeffizienz im modernen Rechenzentrum. Kioxia ist der festen Überzeugung, dass diese neue Technologie Produkte mit größerer Kapazität, höherer Geschwindigkeit und geringerem Stromverbrauch, einschließlich SSDs, für zukünftige Speicherlösungen ermöglichen und die Grundlage für die Entwicklung von KI schaffen wird."

Alper Ilkbahar, SVP of Global Strategy and Technology bei Sandisk, sagte: "Mit dem Fortschritt der KI werden die Kundenbedürfnisse im Bereich Speicher immer vielfältiger. Durch unsere innovative CBA-Technologie möchten wir Produkte auf den Markt bringen, die die beste Kombination aus Kapazität, Geschwindigkeit, Leistung und Kapitaleffizienz bieten, um die Bedürfnisse unserer Kunden in verschiedenen Marktsegmenten zu erfüllen."

Kioxia und Sandisk gaben außerdem Pläne für die anstehende 9.Generation von 3D-Flash-Speichern bekannt. Dank ihrer einzigartigen CBA-Technologie können die Unternehmen die neue CMOS-Technologie mit einer bestehenden Speicherzellentechnologie kombinieren, um kapitaleffiziente Produkte mit hoher Leistung und geringem Stromverbrauch zu entwickeln. Beide Unternehmen sind weiterhin bestrebt, modernste Flash-Speichertechnologien zu entwickeln, maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden anzubieten und zum Fortschritt der digitalen Gesellschaft beizutragen.

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, dem Unternehmen, das 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, Automobilsysteme, Rechenzentren und generative KI-Systeme.

Über Sandisk

Sandisk bietet innovative Flash-Lösungen und fortschrittliche Speichertechnologien, die Menschen und Unternehmen an der Schnittstelle zwischen ihren Zielen und dem aktuellen Geschehen treffen und es ihnen ermöglichen, stetig voranzukommen und neue Möglichkeiten zu erschließen. Die Sandisk Corporation ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Western Digital (Nasdaq: WDC). Folgen Sie Sandisk auf Instagram, Facebook, X, LinkedIn, Youtube. Folgen Sie TeamSandisk auf Instagram.

Bei dieser Technologie werden die CMOS-Wafer und Cell-Array-Wafer separat in ihrem optimierten Zustand hergestellt und dann miteinander verbunden. Bei dieser Technologie sind der Bus für die Befehls-/Adresseneingabe und der Bus für die Datenübertragung vollständig in getrennte Busse unterteilt und werden parallel verwendet. Dies verringert die Daten-Ein-/Ausgabezeit. Bei dieser Technologie werden Stromquellen für die bestehende 1,2 V und zusätzliche niedrigere Spannungen für die NAND-Schnittstellen-Stromquelle genutzt. Dies reduziert den Energieverbrauch während der Daten-Ein-/Ausgabe.

1 Gbps wird als 1.000.000.000 Bits/Sekunde berechnet. Dieser Wert wurde in unserer speziellen Testumgebung ermittelt und kann je nach Einsatzbedingungen variieren.

Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen können Marken von Drittunternehmen sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Erwartungen hinsichtlich der Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit und Auswirkungen der Technologie und Produkte von SanDisk. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zu den wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören: betriebliche, finanzielle und rechtliche Herausforderungen sowie Schwierigkeiten, die mit der Umsetzung der Abspaltung des Flash-Geschäfts der Western Digital Corporation an SanDisk verbunden sind; die zukünftigen Betriebsergebnisse des eigenständigen Flash-Geschäfts; ob die Abspaltung zu den erwarteten Bedingungen und im angestrebten Zeitrahmen oder überhaupt abgeschlossen wird, einschließlich der Möglichkeit, dass die Bedingungen für die Abspaltung möglicherweise nicht erfüllt werden, etwa dass eine staatliche Stelle eine notwendige Genehmigung verbietet, verzögert oder verweigert; die erwarteten Vorteile und Kosten der Abspaltung, einschließlich der Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens, nicht vollständig oder überhaupt nicht realisiert werden; potenzielle negative Reaktionen oder Veränderungen der Beziehungen zu Kunden, Lieferanten oder anderen Partnern aufgrund der Ankündigung und Durchführung der Abspaltung; wettbewerbliche Reaktionen auf die Ankündigung oder Durchführung der Abspaltung; unerwartete Kosten, Verbindlichkeiten, Belastungen oder Ausgaben aufgrund der Abspaltung; Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Abspaltung; die Unfähigkeit, Schlüsselpersonal aufgrund der Abspaltung zu halten, und die Unterbrechung der Managementzeit von laufenden Geschäftsaktivitäten aufgrund der Abspaltung; die geschäftlichen Auswirkungen geopolitischer Konflikte; sowie alle Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und/oder branchenspezifischen Bedingungen; andere wirtschaftliche, wettbewerbliche, rechtliche, staatliche, technologische und andere Faktoren, die die Abspaltung betreffen können, sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, die in der endgültigen Informationsmitteilung aufgeführt sind, und zwar als Anhang 99.1 zum Registration Statement der SanDisk Corporation auf Formular 10, das bei der SEC am 27. Januar 2025 eingereicht wurde und auf der Website der SEC verfügbar ist unter www.sec.gov. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieses Dokuments Gültigkeit haben. Sandisk ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen oder Ereignissen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

