So mancher Anleger dürfte sich gestern verwundert die Augen gerieben haben: Der DAX kann also doch fallen. Mit einem Minus von 1,8 Prozent markierte der deutsche Leitindex den größten Tagesverlust seit dem 12. November - und das ohne einen klar auszumachenden Auslöser. Während der Euro Stoxx 50 mit minus 1,3 Prozent etwas glimpflicher davonkam, dominierte am deutschen Aktienmarkt das Prinzip ?Verkaufen, ...

