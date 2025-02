Groß Boden (ots) -Zeitvariable Stromtarife, bei denen sich die Preise je nach Tageszeit und Netzsituation ändern, ermöglichen es Haushalten, ihre PV-Anlage (kurz für Photovoltaik-Anlage) noch effizienter zu nutzen und dadurch signifikante Einsparungen zu erzielen. Worauf Verbraucher dabei achten sollten und welche technischen Voraussetzungen erfüllt werden müssen, verraten die PV-Experten der RBS Elektrotechnik GmbH in diesem Artikel.Eine eigene Photovoltaik-Anlage auf dem Dach bietet enorme Vorteile: Neben der Unabhängigkeit vom Energiemarkt und einem nachhaltigen Lebensstil bewirkt sie vor allem eine signifikante Senkung der Stromkosten. Und damit nicht genug, denn die Technologie entwickelt sich stetig weiter. So profitieren die Besitzer moderner PV-Anlagen mittlerweile von der Möglichkeit, zeitvariable Stromtarife zu nutzen. Dabei gilt der Strompreis, der am Vortag von der Strombörse festgelegt wurde und in der Regel stark vom Wetter abhängig ist - an sonnigen, windigen Tagen wird viel Strom produziert, was sich positiv auf die Preisentwicklung auswirkt, während ungünstige Wetterbedingungen entsprechend zu höheren Strompreise führen. "Die Preise variieren stündlich, sodass Verbraucher durch die entsprechende Anpassung ihrer Nutzung enorme Einsparpotentiale erzielen können", verrät Robin Bohnsack von der RBS Elektrotechnik GmbH."Um die zeitvariablen Tarife optimal nutzen zu können und zu verhindern, in Hochpreisphasen auf den Netzstrom angewiesen zu sein, ist eine entsprechende Technologie notwendig. Während neuere Systeme diese oft mitbringen, sind wir auch dazu in der Lage, ältere Anlagen entsprechend nachzurüsten", fügt Ingo Brügmann hinzu. Mit der RBS Elektrotechnik GmbH bieten sie maßgeschneiderte Komplettlösungen für individuelle Kundenbedürfnisse im PV-Bereich an. Zudem zählen Wärmepumpen und Smart-Home-Lösungen zum Angebot des Unternehmens, das in Norddeutschland im Großraum Hamburg sowie von Lüneburg bis Lübeck tätig ist. Ein Team aus erfahrenen Fachkräften, die starke Kundenorientierung und eine hohe Dienstleistungsqualität machen die RBS Elektrotechnik GmbH zu einem starken Partner für alle, die mit erneuerbaren Energien maximale Einsparpotenziale erzielen wollen.Chancen und Risiken zeitvariabler StromtarifeWer von den Vorteilen zeitvariabler Stromtarife profitieren möchte, benötigt neben einer kompatiblen PV-Anlage auch einen Stromanbieter, der entsprechende Tarife anbietet. "Beispielsweise finden Verbraucher in Tibber oder Lichtblick einen Anbieter, der sich auf zeitvariable Tarife spezialisiert hat und mit einer hohen Nutzerfreundlichkeit sowie durch Kooperationen mit verschiedenen Herstellern für eine nahtlose Integration und die optimale Nutzung der dynamischen Stromtarife sorgt", erläutert Robin Bohnsack. Weil der Stromanbieter beispielsweise sogar dazu in der Lage ist, mit E-Autos von Tesla zu kommunizieren, kann der Ladevorgang automatisch angepasst werden, sodass die Ladekosten auf ein Minimum sinken.Das A und O bei der Nutzung zeitvariabler Stromtarife ist jedoch eine PV-Anlage, die den Stromverbrauch automatisch steuert, indem sie Geräte während hoher Strompreise vom Netz trennt und stattdessen gespeicherten Strom nutzt. Ein praktisches Beispiel zur Veranschaulichung der Einsparpotenziale zeigt sich beim Betrieb von Haushaltsgeräten wie einer Waschmaschine und der Ladung eines E-Autos:Nehmen wir einen typischen Waschgang mit einer Waschmaschine, die 1,5 kWh Strom verbraucht:- Im Normaltarif von 0,32 €/kWh kostet dieser Waschgang 0,48 Euro.- Wird derselbe Waschgang jedoch zu Zeiten mit einem zeitvariablen Tarif von nur 0,12 €/kWh durchgeführt, sinken die Kosten auf 0,18 Euro.- Dies bedeutet eine Ersparnis von 0,30 Euro pro Waschgang, was sich bei regelmäßigem Waschen schnell summieren kann.Ähnlich verhält es sich bei der E-Auto-Ladung:- Bei einem Standardtarif von 0,32 €/kWh würde das Laden eines E-Autos mit 59 kWh insgesamt 18,88 Euro kosten.- Mit einem zeitvariablen Tarif, der nur 0,12 €/kWh verlangt, reduziert sich der Preis auf nur 7,08 Euro.- Die Ersparnis bei jedem Ladevorgang beträgt in diesem Fall satte 11,80 Euro.Diese Beispiele verdeutlichen, wie durch die Wahl eines flexiblen Stromtarifs und eine entsprechende Anpassung der Nutzung von Geräten wie Waschmaschinen und Wallboxen erhebliche Einsparungen erzielt werden können.RBS Elektrotechnik GmbH: Effiziente PV-Anlagen und Stromsparlösungen für PrivathaushalteIn Kombination mit einem Stromspeicher sorgen die PV-Anlage und der dynamische Stromtarif dafür, dass Haushalte ihre Energiekosten signifikant senken und ihre Unabhängigkeit von externen Stromanbietern erhöhen können. Indem während günstiger Preiszeiten Netzstrom genutzt wird und das System in Hochpreiszeiten auf den gespeicherten selbst erzeugten Solarstrom zurückgreift, werden die Einsparungen maximiert. Außerdem ermöglicht die Technologie auch eine Senkung der Betriebskosten der Wärmepumpe."Während die PV-Anlage mit Speicher die ideale Basis für die Nutzung zeitvariabler Tarife darstellt, führt die Kombination mit einer Wärmepumpe zu einer noch höheren Effizienz", fasst Robin Bohnsack zusammen. "Auf diese Weise hat einer unserer Kunden einen Autarkiegrad von 85 Prozent erreicht."Aber auch Eigentümer älterer Solaranlagen können von den Potenzialen zeitvariabler Stromtarife profitieren: Durch eine Nachrüstung von Bestandsanlagen mit Speicher und Zusatzsteuergerät ermöglicht das Team der RBS Elektrotechnik GmbH es seinen Kunden, die Effizienz und das Einsparpotenzial ihres PV-Systems noch einmal erheblich zu steigern und überzeugt dabei durch maßgeschneiderte Lösungen und einen umfassenden Service - ob sich das im Einzelfall lohnt, besprechen die Experten in einem kurzen persönlichen Gespräch. Neben der notwendigen Technik ist letztendlich ein effektives Management von Haushaltsgeräten und Elektrofahrzeugen entscheidend, um die Vorteile zeitvariabler Stromtarife optimal auszuschöpfen.Auch Sie wollen von den Vorteilen zeitvariabler Stromtarife profitieren und wünschen sich eine maßgeschneiderte PV-Lösung? 