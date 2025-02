© Foto: Uwe Anspach/dpa

Der DAX-Primus treibt die Rallye am deutschen Aktienmarkt seit Monaten an. Neben einem Kursplus von 70 Prozent innerhalb eines Jahres dürfen sich Aktionäre jetzt auch über eine höhere Dividende freuen.Der deutsche Tech-Riese SAP plant eine höhere Dividende für 2024 und treibt seine KI-Strategie mit der neuen "Business Data Cloud" voran. Während die Walldorfer zuletzt operativ starke Zahlen lieferten, belasteten Sonderkosten für den Stellenabbau den Nettogewinn. Aktionäre dürfen sich unterdessen auf eine Dividendenerhöhung freuen: SAP will 2,35 Euro je Aktie ausschütten, wie SAP am Donnerstag mitteilte. Das sind 15 Cent mehr als im Vorjahr und entspricht einer Ausschüttungsquote von 52 …