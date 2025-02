RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Schneider Electric hat im vergangenen Jahr so viel umgesetzt wie noch nie. Dabei profitierten die Franzosen von einem starken Energietechnikgeschäft, während die Industrieautomation schwächelte. Auch die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Für das laufende Jahr kündigte der mit Siemens und Siemens Energy konkurrierende Konzern weitere Zuwächse an.

Am Markt konnten die Franzosen sowohl mit den Zahlen als auch mit dem Ausblick überzeugen. Die Aktie kletterte in der Spitze um mehr als acht Prozent, bevor ihr etwas die Luft ausging. Am Vormittag kommt sie noch auf ein Plus von fast sechs Prozent. Das reichte für den ersten Platz im moderat steigenden Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .

Analysten sprachen von beeindruckenden Resultaten für das Schlussquartal. So hob Mark Fielding von der kanadischen Bank RBC hervor, dass das operative Ergebnis besser als erwartet ausgefallen sei. Zudem verspreche der Ausblick von Schneider Electric mit Blick auf die Markterwartungen für 2025 Aufwärtspotenzial. Alasdair Leslie vom US-Analysehaus Bernstein Research betonte, dass das Umsatzwachstum aus eigener Kraft positiv überrascht habe.

Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 6,3 Prozent auf einen Rekordwert von gut 38 Milliarden Euro, wie der Technologiekonzern mitteilte. Aus eigener Kraft legte Schneider Electric um 8,4 Prozent zu. Dabei sind Währungs- und Portfolioeffekte ausgeklammert. Im Schlussquartal konnte das Unternehmen organisch um 12,5 Prozent wachsen und damit stärker als vom Markt erwartet.

Für 2025 kündigte Schneider Electric ein organisches Umsatzwachstum von sieben bis zehn Prozent und eine Verbesserung des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) um 10 bis 15 Prozent an.

Im vergangenen Jahr verbesserte sich das bereinigte Ebita um 10,5 Prozent auf fast 7,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente Schneider Electric mit 4,3 Milliarden Euro sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Seinen Aktionären will das Unternehmen eine Dividende von 3,90 Euro je Aktie zahlen - nach 3,50 Euro im Vorjahr. Das ist mehr als Analysten auf dem Zettel hatten./nas/ngu/jha/