Kaum jemand scheint sich nicht vor dem US-Präsidenten und seiner "America First"-Politik in Acht nehmen zu müssen. Einzelunternehmen, Branchen und ganze Länder werden mit Straffzöllen belegt, ein Ende ist aktuell nicht in Sicht. Dagegen sollte die heimische Wirtschaft, insbesondere der Finanzsektor, von einer Deregulierung profitieren. Zusammen mit der starken US-Wirtschaft und der wieder anziehenden Inflation in den USA sind dies attraktive Rahmenbedingungen für die Investmentbank Morgan Stanley. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...