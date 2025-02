Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE verzeichnet einen überraschenden Erfolg im Geschäftsjahr 2024. Das operative Ergebnis (EBITDA) wird nach vorläufigen Berechnungen zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegen - eine deutliche Übertreffung der ursprünglichen Prognose von 40 bis 50 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der am Donnerstag auf 13,28 Euro kletterte und damit ein wichtiges Zwischenhoch aus dem September überwand. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie bereits einen Wertzuwachs von etwa 20 Prozent verbuchen. Als Haupttreiber für die starke Geschäftsentwicklung nennt das Unternehmen die überdurchschnittliche Performance in den Bereichen Stromerzeugung und Services sowie erfolgreiche Projektverkäufe.

Optimistischer Ausblick für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich PNE weiterhin zuversichtlich und prognostiziert ein EBITDA zwischen 70 und 110 Millionen Euro. Diese Erwartung basiert vor allem auf einem moderat steigenden Umfang von Projektverkäufen. Die endgültigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr will das Cuxhavener Unternehmen am 27. März vorlegen. Der aktuelle Kursanstieg unterstreicht das Vertrauen der Anleger in die Wachstumsstrategie des Unternehmens und seine Position im expandierenden Markt für erneuerbare Energien.

