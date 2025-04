In einer Welt, in der Identitätsbetrug eine erhebliche Gefahr für Bürgerinnen und Bürger sowie Gesellschaften darstellt, ist Thales führend bei der Umwandlung der Personalausweise in einen sicheren und bürgerorientierten Dienst

Mit seiner fortschrittlichen Civil Identity Suite ermöglicht es Thales Regierungen weltweit, ihre Bürgerinnen und Bürger zu schützen und dabei Sicherheit in jeder Phase des Identitätsprozesses und für die gesamte Identitätskette zu gewährleisten.

Mit mehr als 300 nationalen Identitätsprogrammen und über 500 Millionen registrierten Personen ist Thales einzigartig positioniert, um sichere und verantwortungsvolle Identitätslösungen anzubieten.

Jedes Jahr stattet Thales ein Drittel aller weltweit ausgestellten intelligenten Personalausweise (offizielle elektronische Dokumente) aus und unterstreicht damit seine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Zukunft von Identitäten und der Unterstützung von Regierungen sowie Bürgerinnen und Bürgern beim reibungslosen Übergang zur Digitalisierung. Mit seiner Civil Identity Suite ermöglicht Thales die Ausstellung und Verwaltung sowohl physischer als auch digitaler Identitäten sowie alle Mittel zur Registrierung von Bürgerinnen und Bürgern und ermöglicht eine nahtlose Identitätsprüfung für den Zugang zu Dienstleistungen, sowohl persönlich als auch online.

Thales Civil Id Suite (Photo: Thales Shutterstock).

Thales, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien und weltweit führender Anbieter von Ausweisdokumenten, wurde kürzlich von Juniper Research (2024) als weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Identitäten ausgezeichnet. Mit seiner unübertroffenen Erfahrung und Größe unterstützt Thales Regierungen bei der Modernisierung ihrer Identitätssysteme und stellt sicher, dass diese den Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger des 21. Jahrhunderts mit Vertrauen und Zuverlässigkeit gerecht werden.

Ganzheitliche Sicherheit für die gesamte Identitätskette

In einer Zeit, in der Identitätsdiebstahl eine reale Bedrohung darstellt, ist die Bereitstellung einer vertrauenswürdigen und benutzerfreundlichen Identitätslösung wichtiger denn je. Als Antwort darauf integriert die Civil Identity Suite von Thales fortschrittliche Cybersicherheit über den gesamten Identitätslebenszyklus hinweg. Echtzeit-Bedrohungserkennung, Schwachstellenmanagement und automatisierte Reaktion auf Vorfälle schützen sensible Bürgerdaten vor Cyberangriffen. Die KI-gestützte biometrische Authentifizierung mit integrierter Lebenderkennung erhöht die Betrugssicherheit, indem sie sicherstellt, dass nur echte Personen auf Dienste zugreifen können. Sowohl physische als auch digitale Berechtigungsnachweise werden mit manipulationssicheren Technologien geschützt, sodass Vertrauen in jedem Schritt des Identitätsprozesses gewährleistet ist.

Vereinfachung des Identitätszugangs für Bürgerinnen und Bürger überall

Identität sollte nahtlos, inklusiv und zugänglich sein. Die Civil Identity Suite von Thales bietet Bürgerinnen und Bürgern eine komfortable Erfahrung, die es ihnen ermöglicht, sich innerhalb von Sekunden biometrisch zu registrieren und ihre Identität sowohl online als auch persönlich problemlos zu nutzen. Bürgerinnen und Bürger können ihre Ausweisdokumente digital speichern und darauf zugreifen, was eine sichere Interaktion mit Behörden und privaten Dienstleistern gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht es Thales Banken und Mobilfunkbetreibern die Fernregistrierung von Kundinnen und Kunden über einen sicheren, behördlich anerkannten Identitätsprüfungsprozess. Um Menschen eine so nahtlose Möglichkeit zu bieten, ihre Identität nachzuweisen sogar über ihr Smartphone -, basiert die Civil Identity Suite auf einer vollständig interoperablen, modularen Architektur. Sie ermöglicht es Behörden, neue Funktionen nahtlos zu skalieren und zu integrieren, während Unternehmen aus dem privaten Sektor ihre digitalen Dienste mithilfe einer vertrauenswürdigen, verifizierten ID erweitern können.

"In der heutigen digitalen Welt ist Identität mehr als nur ein Berechtigungsnachweis sie ist der Schlüssel zu einem sicheren, nahtlosen Zugang zu wichtigen Diensten. Bei Thales haben wir uns dazu verpflichtet, vertrauenswürdige Identitätslösungen anzubieten, die Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit, Komfort und Kontrolle über ihre persönlichen Daten geben. Durch die Kombination von physischer und digitaler Identität mit modernster Sicherheit helfen wir Regierungen dabei, robuste und nachhaltige Identitätsökosysteme aufzubauen, die das Vertrauen der Öffentlichkeit stärken, Dienstleistungen optimieren und die digitale Integration vorantreiben", so Nathalie Gosset, VP Identity Biometric Solutions bei Thales.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen adressiert mehrere große Herausforderungen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert jährlich mehr als 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere für kritische Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 83.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz von 20,6 Milliarden Euro.

