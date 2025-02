Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba konnte im dritten Quartal des Geschäftsjahres mit überzeugenden Zahlen aufwarten. Der Umsatz belief sich auf 280,15 Milliarden Yuan, was umgerechnet etwa 38,58 Milliarden US-Dollar entspricht. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten, die von einem Umsatz von 279,34 Milliarden Yuan ausgegangen waren. Besonders das strategische Engagement des Unternehmens, preisbewusste Konsumenten anzusprechen, sowie das starke Jahresendgeschäft trugen maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Auch beim Gewinn je Aktie konnte Alibaba positiv überraschen und erzielte mit 21,39 Yuan einen Wert deutlich über den prognostizierten 19,81 Yuan.

Positive Entwicklung an den Börsen

Die erfreuliche Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider. In den vergangenen drei Monaten verzeichnete die Alibaba-Aktie einen bemerkenswerten Anstieg von über 51 Prozent. Auf Jahressicht fällt die Performance mit einem Plus von nahezu 68 Prozent noch eindrucksvoller aus. Diese positive Tendenz wird durch die Einschätzungen der Finanzexperten gestützt, die in den letzten 90 Tagen ihre Gewinnprognosen mehrheitlich nach oben korrigierten. Der Handelstag wurde mit einem Aktienkurs von 125,79 Yuan abgeschlossen.

Anzeige

Alibaba-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Alibaba-Analyse vom 20. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Alibaba-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Alibaba-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Alibaba: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...