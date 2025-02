DJ PTA-Adhoc: REALTECH AG: Vorläufige Zahlen zum Konzernabschluss 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leimen (pta/20.02.2025/11:45) - Die REALTECH AG gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt. Das Unternehmen erzielte einen Konzernumsatz von ca. 10.181 TEUR (Vorjahr: 10.565 TEUR) und erwirtschaftete dabei ein positives EBITDA von ca. 238 TEUR (Vorjahr: 510 TEUR) sowie ein positives Betriebsergebnis (EBIT) von ca. 122 TEUR (Vorjahr: 314 TEUR). Obwohl sich das zweite Halbjahr als große Herausforderung in einem schwachen Marktumfeld abzeichnete, konnte REALTECH das Geschäftsjahr erfreulicherweise doch noch erfolgreich abschließen. Dabei erfreuten sich unsere SAP-Lösungen einer positiven Entwicklung, konnten aber die schwächer als erwartete Nachfrage nach unseren ITSM-Produkten nicht vollständig kompensieren. Auch in der Landesgesellschaft in Neuseeland musste eine leichte Wachstumsdelle verkraftet werden.

In der zweiten Jahreshälfte erzielte der REALTECH-Konzern einen Umsatz von ca. 5.040 TEUR (Vorjahr: 5.393 TEUR) und verzeichnete ein EBITDA von ca. 135 TEUR (Vorjahr: 571 TEUR). Das EBIT belief sich im zweiten Halbjahr auf ca. 77 TEUR.

Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden Maßnahmen getroffen, um die Entwicklung des Portfolios wieder stark auf die Bedarfe des SAP-Marktes auszurichten und die wachsenden Chancen im SAP-Umfeld besser nutzen zu können. Für das Geschäftsjahr 2025 geplante Investitionsmaßnahmen in Weiterbildung und Ausbau der Expertise in den Bereichen SAP Cloud ALM, Business AI und SAP Business Technology Platform werden voraussichtlich jedoch zu einem negativen EBIT im Konzern führen. Diese Investitionsmaßnahmen für die Weiterentwicklung des Produktportfolios in Richtung SAP sind jedoch geboten, um zukünftiges Wachstum zu erreichen.

Zum Stichtag 31.12.2024 verfügte der REALTECH-Konzern über Netto-Finanzmittel (Barmittel, Festgelder und festverzinsliche Wertpapieranleihen) in Höhe von insgesamt ca. 6.741 TEUR (Vorjahr: 6.234 TEUR). Diese solide finanzielle Basis erlaubt uns, im Jahr 2025 die erforderlichen Weiterentwicklungen unseres Geschäftsmodells mit Zuversicht umzusetzen.

Weitere detaillierte Informationen werden im Ende März erscheinenden Geschäftsbericht veröffentlicht.

Aussender: REALTECH AG Adresse: Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen Land: Deutschland Ansprechpartner: Cornelia Pohl-Springer E-Mail: investors@realtech.com Website: www.realtech.com

ISIN(s): DE0007008906 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: XETRA

