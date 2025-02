DJ Rehn: EZB sieht US-Finanzderegulierung mit Sorge

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) verfolgt die Schritte zur Lockerung der Regulierung des US-Finanzsystems nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Olli Rehn mit "Sorge". In seiner Rede vor dem Europäischen Parlament sagte Rehn, dass man diese Veränderungen "verfolge". Er bezog sich dabei auf Pläne der Trump-Administration zur Beschneidung und Zusammenlegung der Macht von Bankenaufsichtsbehörden.

"Die neue US-Regierung setzt neue Prioritäten, darunter eine deutliche Deregulierung des Finanzsystems", sagte Rehn in seiner Eigenschaft als stellvertretender Chef des Systemrisikorats ESRB. "Wir prüfen aufmerksam die Auswirkungen und die potenziellen Risiken für den EU-Finanzsektor."

Der ESRB wurde nach der globalen Finanzkrise eingerichtet, um die Stabilität des europäischen Finanzsystems zu überwachen, und wird von EZB-Präsidentin Christine Lagarde geleitet. Rehn forderte die Abgeordneten auf, Gesetzesänderungen zu unterstützen, die notwendig seien, um die Aufsicht über das europäische Finanzsystem zu verbessern, darunter einen besseren Zugang des ESRB zu Daten.

"Es ist vielleicht ein Paradoxon, dass die Finanzstabilität in der öffentlichen Debatte um so mehr übersehen wird, je länger die makroprudenzielle Politik erfolgreich ist und je mehr die Erinnerung an die letzte Finanzkrise verblasst", sagte er.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2025 05:50 ET (10:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.