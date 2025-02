DJ EZB verbucht für 2024 Verlust von 7,944 Mrd Euro

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im vergangenen Jahr einen Rekordverlust gemacht. Wie die EZB mitteilte, fällt für 2024 ein Minus von 7,944 Milliarden Euro an, nachdem es 2023 - dank der Auflösung von Rückstellungen - nur 1,266 Milliarden Euro gewesen waren. Ohne diesen Sonderfaktor hätte sich der Verlust 2023 auf 7,886 Milliarden belaufen. Die Verluste resultieren nach Aussage der EZB aus den geldpolitischen Maßnahmen, die die Zentralbanken des Euroraums ergreifen mussten, um ihr vorrangiges Ziel - die Wahrung der Preisstabilität - zu erfüllen.

Diese Maßnahmen erforderten, dass die EZB ihre Bilanz durch den Ankauf von Vermögenswerten ausweitete, hauptsächlich mit festen Zinssätzen und langen Laufzeiten. Damit einher ging ein entsprechender Anstieg der Verbindlichkeiten, auf die die EZB variable Zinsen zahlt. "So führten die Erhöhungen der EZB-Leitzinsen 2022 und 2023, die der Bekämpfung der hohen Inflation im Euroraum dienten, zu einem sofortigen Anstieg der Zinsaufwendungen für diese Verbindlichkeiten, während die Zinserträge aus den Vermögenswerten der EZB, insbesondere aus denen, die im Rahmen von APP- und PEPP-Programm erworben wurden, nicht in gleichem Maße stiegen", heißt es in einer EZB-Mitteilung.

Wichtigster Bilanzposten waren die Target-Verbindlichkeit, die 2024 zu Zinsaufwendungen von 15,674 (14,236) Milliarden Euro führten. Diese Verbindlichkeiten werden mit dem Hauptrefinanzierungssatz verzinst, dessen Abstand zum Bankeinlagensatz sich im September auf 15 (zuvor: 50) Basispunkte verringert hat. Die Bilanzsumme sank auf 641 (673) Milliarden Euro, vor allem wegen sinkender APP-Anleihebestände.

Die EZB will nicht ausschließen, dass auch in den nächsten Jahren Verluste abfallen. Diese dürften jedoch geringer ausfallen als 2023 und 2024, heißt es. Entlastend wirken aus EZB-Sicht sinkende Anleihebestände und sinkende Zinsen. Die EZB will die Verluste mit künftigen Gewinnen verrechnen und sieht sich weiterhin in der Lage, ihr geldpolitisches Mandat, die Bewahrung von Preisstabilität, zu erfüllen. Die EZB verweist auf Bewertungsreserven von 59 Milliarden Euro, die seit 2023 um 13 Milliarden Euro zugenommen hätten. Hauptgrund dieses Anstiegs ist die höhere Bewertung der Goldreserven (plus 10 Milliarden Euro).

Die Personalkosten der EZB stiegen auf 844 (676) Millionen Euro, was vor allem an höheren Pensionsleistungen lag. Die EZB passt diese Leistungen entsprechend einem für alle EU-Institutionen geltenden Rahmen an. Die sonstigen administrativen Kosten nahmen auf 626 (596) Milliarden Euro zu und die für die Bankenaufsicht erhobenen Gebühren auf 681 (654) Milliarden.

