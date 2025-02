Varta-Aktien werden in Kürze komplett von der Börse verschwinden, sie verfallen wertlos. Der Restrukturierungsplan des Batterie-Herstellers ist seit Januar rechtskräftig (DER AKTIONÄR berichtete). Doch am Aktienmarkt macht das Papier kurz vorm Ende nochmal Furore. Seit vergangenem Dienstag hat sich Varta fast verdreifacht. Das war's dann aber. Das Börsen-Ende von Varta ist besiegelt, die Aktien werden in Kürze wertlos verfallen. Denn im Zuge der Sanierung des Unternehmens wird das Grundkapital ...

