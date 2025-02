DJ Habeck: Infineon-Projekt stärkt Chipversorgung

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in dem Ausbau der Infineon-Chipproduktion in Dresden einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Versorgung von Deutschland und Europa mit innovativen Halbleitern. Dies werde den Mikroelektronikstandort insgesamt stärken. Zuvor hatte die Europäische Kommission eine staatliche Förderung in Höhe von 920 Millionen Euro für das milliardenschwere Vorhaben des Technologiekonzerns im Rahmen des European Chips Act genehmigt.

"Das Infineon-Projekt am Standort Dresden stärkt die Chipversorgung in Deutschland und Europa und reduziert kritische Abhängigkeiten in einem Hochtechnologiebereich", sagte Habeck. "Zugleich zeigt das Infineon-Projekt, dass Deutschland ein attraktiver und wettbewerbsfähiger Standort für Investitionen in hochinnovative Technologien wie die Mikroelektronik ist."

Nach der heutigen Entscheidung der Europäischen Kommission wird laut Wirtschaftsministerium nun im nächsten Schritt die zuwendungsrechtliche Finalisierung der beabsichtigten Förderung erfolgen.

Infineon will in Dresden insgesamt rund 3,4 Milliarden Euro investieren. Bei dem nun geförderten Projekt geht es laut Ministerium um den Ausbau und Betrieb einer 300-mm-Frontend-Fertigungslinie im Rahmen des Projektes MEGAFAB-DD. Infineon werde in diesem Projekt eine flexible Fertigungslinie aufbauen, die es erstmals weltweit erlaube, unterschiedliche Technologien auf denselben Maschinen zu fertigen, ohne diese vorher aufwändig umrüsten zu müssen.

February 20, 2025 06:21 ET (11:21 GMT)

