DJ MARKT USA/Wall Street dürfte weiterhin stagnieren

Der lustlose Börsenhandel der vergangenen Tage scheint am Donnerstag in den USA in eine weitere Runde zu gehen. Zwar hatte die Wall Street zur Wochenmitte neue Bestmarken zum Handelsschluss markiert, aber wie schon zuvor zeigten die Indizes letztlich nur wenig Bewegung. Der Aktienterminmarkt deutet eine knapp behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt an. Es fehle aktuell an positiven Impulsen, heißt es. Die Frage sei eigentlich, wieviel schlechte Nachrichten der Markt noch wegstecken könne, um den Bullenmarkt weiter am Laufen zu halten.

Denn die eher negativen Botschaften am Markt häufen sich: Die US-Notenbank hat am Vorabend wenig Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen geweckt. Doch selbst eine mögliche längere Zinssenkungspause scheint Anleger nicht mehr zu verschrecken. Darüber hinaus hat der Markt die jüngsten Kommentare von US-Präsident Donald Trump zu Zöllen ohne viel Aufhebens verdaut. "Zölle könnten das Wachstum verlangsamen und die Wirtschaft aus einer weichen Landung schütteln. Aber ich glaube nicht, dass 25-prozentige Zölle durchgesetzt werden. Es ist wahrscheinlich eine Eröffnungssalve", sagte Marktstratege Chip Rewey von Rewey Asset.

Trumps Bemerkungen zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine werden auch als nicht sehr relevant für Aktien angesehen. Er gab dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für den Krieg eine Mitverantwortung, womit sich die USA gegenüber ihren europäischen Partnern völlig isolieren. Die gewohnte Nachkriegsordnung sei endgültig Geschichte, heißt es. Doch am US-Aktienmarkt spielt diese offensichtliche Neuordnung der außenpolitischen Verhältnisse keine Rolle.

February 20, 2025 06:30 ET (11:30 GMT)

