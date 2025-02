Der US-amerikanische Spielzeughersteller Hasbro konnte im vierten Quartal 2024 mit überraschend starken Geschäftszahlen aufwarten. Trotz eines Umsatzrückgangs von 15 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen von 1,02 Milliarden Dollar deutlich. Auch beim Gewinn je Aktie überraschte Hasbro positiv: Mit 46 Cent lag das Ergebnis klar über den prognostizierten 36 Cent. Die bereinigte operative Marge erreichte mit 10,2 Prozent ebenfalls einen höheren Wert als erwartet. Diese erfreuliche Entwicklung spiegelte sich im vorbörslichen Handel wider, wo die Aktie um etwa 4 Prozent zulegte. Besonders hervorzuheben ist die verbesserte Performance im Kerngeschäft mit Spielzeug sowie das Wachstum im Bereich Spiele und Lizenzen.

Strategische Neuausrichtung bis 2027 geplant

Mit der Vorstellung des neuen Strategieprogramms "Playing to Win" hat Hasbro ambitionierte Ziele für die kommenden Jahre formuliert. Das Unternehmen strebt bis 2027 Kosteneinsparungen von einer Milliarde Dollar an und plant, seine Reichweite von derzeit 500 Millionen auf über 750 Millionen Kunden, Familien und Fans auszubauen. Für das laufende Jahr 2025 erwartet der Konzern ein leichtes Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen und eine bereinigte operative Marge zwischen 21 und 22 Prozent. Dabei berücksichtigt die Prognose bereits die Auswirkungen der US-Zölle. Im Fokus der strategischen Ausrichtung stehen die Stärkung profitabler Marken, die Erschließung neuer Marktsegmente wie Mädchenspielzeug und Schwellenländer sowie Investitionen in die Videospielentwicklung.

