Die TUI-Aktie verzeichnete am Donnerstag eine positive Entwicklung im XETRA-Handel und konnte sich gegen den allgemeinen Markttrend stemmen. In den Morgenstunden kletterte der Kurs um 0,7 Prozent auf 6,64 Euro, wobei im Tagesverlauf sogar ein Höchststand von 6,72 Euro erreicht wurde. Das Handelsvolumen zeigte sich mit über 241.000 gehandelten Aktien in den ersten Handelsstunden bereits beachtlich. Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Marktsituation, in der viele andere Titel unter Druck gerieten.

Jahresausblick und Analysten-Einschätzungen

Die Perspektiven für das laufende Geschäftsjahr gestalten sich vielversprechend. Analysten prognostizieren für 2025 einen Gewinn je Aktie von 1,20 Euro, was auf eine deutliche Verbesserung der Geschäftsentwicklung hindeutet. Zudem rechnen Experten für das kommende Jahr mit einer Dividendenausschüttung von 0,060 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 8,85 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeutet. Allerdings bleibt der Kurs mit einer Differenz von etwa 33 Prozent noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,88 Euro, das im Dezember 2024 erreicht wurde.

