Der Spezialversicherer Hiscox hat seine Entführungs- und Lösegeldversicherung für Unternehmen überarbeitet und sie an die veränderte Sicherheitslage angepasst. Ein neues Modul umfasst 20 zusätzlich versicherte Krisenereignisse weltweit, nicht nur in Hochrisikogebieten. Als Reaktion auf die sich verändernde Sicherheitslage hat der Spezialversicherer Hiscox seine Entführungs- und Lösegeldversicherung für Unternehmen überarbeitet. Der Tarif "Kidnapping & Ransom by Hiscox", kurz "K&R" bietet künftig ...

