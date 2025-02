Wie zufrieden sind Kunden mit ihren Versicherern? Eine Studie von ServiceValue in Kooperation mit dem Tagesspiegel gibt u. a. Aufschluss darüber, welche Kompositversicherer Kunden derzeit besonders überzeugen. Untersucht wurden zudem noch 16 weitere Kategorien in Sachen "Beste Finanzdienstleister". Basierend auf über 53.000 Verbraucherurteilen zu insgesamt 415 Unternehmen und Anbietern aus 17 Kategorien hat ServiceValue in Kooperation mit dem Tagesspiegel untersucht, mit welchen Geldinstituten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...