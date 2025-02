DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Durchführung der Kapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leonding (pta/20.02.2025/13:07) - Wie in der Ad-hoc Meldung vom 9. Dezember 2024 bekanntgegeben, hat der Vorstand der Rosenbauer International AG (" RBI") beschlossen, eine Kapitalerhöhung im Ausmaß von 50% des bestehenden Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts zu einem Ausgabepreis von EUR 35 je Aktie durchzuführen und ausschließlich Robau Beteiligungsverwaltung GmbH (" Robau") zur Zeichnung der Kapitalerhöhung zuzulassen. Die Durchführung stand unter der aufschiebenden Bedingung des Erhalts notwendiger regulatorischer Genehmigungen durch Robau. Die aufschiebende Bedingung ist nun erfüllt.

Die Zeichnung der Kapitalerhöhung durch Robau wird in den nächsten Tagen erwartet und die Kapitalerhöhung wird, vorbehaltlich der Eintragung im Firmenbuch voraussichtlich bis zum 28. Februar 2025, durchgeführt.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Amtlichen Handel der Wiener Börse wird gemäß den Bestimmungen des § 119 BörseG 2018 beantragt werden.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Rosenbauer International AG dar.

(Ende)

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Tiemon Kiesenhofer Tel.: +43 664 80 679 6538 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com/

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2025 07:07 ET (12:07 GMT)