Die Bayer-Aktie verzeichnete am Donnerstag eine bemerkenswerte Erholung und legte im XETRA-Handel um mehr als zwei Prozent zu. Das Wertpapier des Leverkusener Konzerns erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 21,86 Euro, nachdem es den Handelstag bei 21,35 Euro eröffnet hatte. Mit dem aktuellen Kursstand von 21,76 Euro zeigt sich eine deutliche Aufwärtsbewegung, die von einem erhöhten Handelsvolumen begleitet wurde. Bemerkenswert ist dabei, dass bereits in den frühen Handelsstunden über eine Million Aktien den Besitzer wechselten, was auf ein gesteigertes Anlegerinteresse hindeutet.

Aktuelle Marktposition und Analysteneinschätzungen

Trotz der positiven Kursentwicklung befindet sich die Aktie weiterhin in einer herausfordernden Position. Der aktuelle Kurs liegt noch immer deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,03 Euro, das Anfang Oktober 2024 erreicht wurde. Allerdings konnte sich das Papier vom 52-Wochen-Tief bei 18,41 Euro Ende November erholen und notiert nun etwa 18 Prozent darüber. Die Analysten bleiben vorsichtig optimistisch und sehen im Durchschnitt ein Kursziel von 24,13 Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 4,98 Euro, während die prognostizierte Dividende mit 0,109 Euro leicht unter dem Vorjahreswert liegt.

