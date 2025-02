Symbio, das Brennstoffzellen-Joint-Venture von Forvia, Michelin und Stellantis, hat auf der H2 & FC Expo in Japan sein Wasserstoff-Brennstoffzellensystem StackPack 75 vorgestellt. Es ist für elektrische Nutzfahrzeuge und Baumaschinen gedacht. Wie der Name nahelegt, hat das StackPack 75 eine Leistung von 75 kW. Seine hohe Betriebstemperatur von 85 Grad Celsius soll die Effizienz der Wärmeableitung verbessern und den Bedarf an Kühlkapazität reduzieren, ...

