BTC Bull Token - der Meme-Coin mit dem Bitcoin Twist

Der Bitcoin ist die älteste, bekannteste und vermutlich auch die vertrauenswürdigste Kryptowährung der Welt. Spricht man also von Kryptos, Kryptocoins oder Kryptowährungen, denken die meisten vermutlich als allererstes an den Bitcoin.

Aktuell notiert der BTC bei rund 97.000 US-Dollar, was einem leichten Kursplus von 0,87 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Derzeit tut sich die "Mutter aller Kryptowährungen" etwas schwer, die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zu überspringen. Somit bleibt den Early Bird Investoren noch Zeit, um bei dem neuen Meme-Coin Projekt BTC Bull einzusteigen. Denn dieses neue Projekt wartet für seine frühen Investoren mit einem ganzen besonderen Twist auf - und der ist eng an den Bitcoin gebunden. Der Presale des BTCBULL ist erst vor rund einer Woche gestartet und dem Projekt ist es innerhalb kürzester Zeit gelungen, 2,4 Millionen US-Dollar Raising Capital bei den Early Bird Investoren einzusammeln.

Der erste Meme-Coin mit Bitcoin Airdrops

BTC Bull Token belohnt seine Early Bird Investoren mit Bitcoin-Anteilen Airdrops, wenn es der BTC schafft, bestimmte Meilensteine zu knacken. Der erste Airdrop erfolgt bei einem Kurs von 150.000 US-Dollar, der nächste bei 200.000 US-Dollar und so weiter. Die Höhe des ausgeschütteten Airdrops richtet sich nach den BTCBULL, die der Anleger während der Presale Phase in seiner Wallet hält. Ein früher Einstieg kann sich also lohnen.

Der BTC Bull Token hat außerdem einen eingebauten Burningmechanismus. Das heißt, dass Token sukzessive aus dem Umlauf entfernt werden, was sich wiederum positiv auf den Kurs auswirken kann. Das erste Burning startet bei einem Bitcoin Kurs von 125.000 US-Dollar. Der Burn Mechanismus wird bei jeder 25.000 US-Dollar Kurssteigerung ausgelöst, während die Airdrops bei jeder 50.000 Dollar Kurssteigerung erfolgen.

Um sich für den Bitcoin Airdrop zu qualifizieren, muss man die gekauften BTCBULL Token in der Best Wallet halten. Das Projekt ist mit der führenden Web3 Wallet eine exklusive Partnerschaft eingegangen. Die ausgeschütteten Bitcoin-Anteile werden dann direkt in der Wallet gutgeschrieben. Aber Achtung! Wie bereits erwähnt, kommen nur die Early Bird Investoren in den Genuss des Airdrops. Damit will BTC Bull Token die Vorverkaufskäufer zum hodl animieren und so den Verkaufsdruck nach dem Listing senken.

Das BTC-Bull Staking

On top hat BTCBULL noch eine Stakingfunktion. Derzeit sind 598 Millionen Token im Staking Contract gesperrt und der APY liegt bei 175 %. Das Staking ist schon während des Presales möglich und die Stakingprämien werden während des Vorverkaufs und in den nächsten zwei Jahren ausgegeben. Damit kann man als Early Bird Investor die Menge der gehaltenen Token ganz einfach erhöhen.

Schafft Bitcoin wieder die 100k?

Bleibt noch abschließend die Frage zu klären, ob und wann der Bitcoin wieder die 100k beziehungsweise die 150k und weitere Kurssteigerungen schafft. Der Analyst Michaël van de Poppe postete auf X, dass Bitcoin wahrscheinlich innerhalb der nächsten 1-2 Wochen die 100.000-US-Dollar-Marke knacken könnte. Catie Woods, die CEO von ArkInvest sieht Bitcoin im Jahr 2030 bei einem Kurs von über 1,5 Millionen Dollar. Allerdings ist es aufgrund der hohen Volatilität des Kryptouniversums schwierig, genaue Prognosen zu treffen. Werfen wir an dieser Stelle noch einen kleinen Blick in die Vergangenheit. Nach den letzten drei Bitcoin-Halvings brauchte der BTC 12 Monate bis 18 Monate, bis er ein neues Allzeithoch erreichte. Das vierte Halving fand im April 2024 statt. Es könnte also noch ein bisschen Zeit bleiben, bis der Bitcoin sein nächstes Allzeithoch erreicht.

BTCBULL im Presale kaufen

Um als Early Bird Investor bei BTCBULL einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet, am besten Best Wallet, mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,002375 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hier mehr über BTCBULL Token und den Bitcoin Airdrop erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.