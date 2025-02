Diese Termine bestimmen das Markt geschehen am Freitag Zum Ende der Woche rücken die globalen Einkaufsmanagerindizes ins Rampenlicht - Deutschland, Frankreich, die Eurozone, Großbritannien und die USA präsentieren aktuelle Daten zur wirtschaftlichen Dynamik. Das GfK-Verbrauchervertrauen in Großbritannien sowie das Uni-Michigan-Konsumklima in den USA bieten zudem wertvolle Einblicke in die Verbraucherstimmung. Unternehmen wie Air Liquide ...

