swissnet Group erwartet deutliche Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums im Jahr 2025 mit 75% wiederkehrender Erlöse und stärkt IR-Aktivitäten



20.02.2025

swissnet Group erwartet deutliche Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums im Jahr 2025 mit 75% wiederkehrender Erlöse und stärkt IR-Aktivitäten Für 2025 wird ein organisches Umsatzwachstum von 40 % erwartet

Wiederkehrende Erlöse machen inzwischen 75 % der Gesamterlöse aus

Nuways bestätigt Kaufempfehlung für swissnet-Aktie und sieht Kursziel bei 20 EUR Berg, Schweiz - 20. Februar 2025 Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: 81D GY) erwartet basierend auf einer starken operativen Entwicklung mit zahlreichen Neukundengewinnen in den vergangenen Monaten auch im laufenden Geschäftsjahr 2025 eine sehr gute Entwicklung. Die swissnet Group erwartet zwischen den Geschäftsjahren 2022 und 2025E auf Pro-forma-Basis eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von über 20% beim organischen Umsatz und prognostiziert für 2025 ein organisches Umsatzwachstum von etwa 40%. Das Unternehmen hat zudem einen Ausblick auf die drei verschiedenen Segmente für das Jahr 2025 gegeben: 33 % des Gesamtumsatzes und 25 % organisches Wachstum entfallen auf den Infrastrukturbereich, 54 % des Gesamtumsatzes und 27 % organisches Wachstum auf das Software/SaaS-Segment, während 13 % des Gruppenumsatzes aus dem neu gegründeten MENA-Segment stammen. Es gelingt der swissnet AG mit hoher Dynamik Gruppensynergien sowie Upselling-Projekte mit Bestandskunden zu realisieren. Als ein Wachstumstreiber fungiert zudem die neu gegründete Unternehmenseinheit swissnet MENA in Dubai. Das Geschäftsmodell von swissnet zeichnet sich durch einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze aus, die inzwischen 75 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Bereits heute liegt der Anteil der wiederkehrenden Erlöse auch im Bereich MENA und auch bei Infrastrukturverkäufen bei jeweils rund 50 %. - Treiber dieser Entwicklung sind ein starkes Wartungsgeschäft im Infrastrukturbereich und die KI-basierte SaaS-Hospitality-Suite in der MENA-Region. Die swissnet Group verstärkt darüber hinaus ihre IR-Aktivitäten mit einem neuen Unternehmensauftritt sowie einer neuen Investorenpräsentation. Zudem wird die Gesellschaft an der Münchener Kapitalmarkt Konferenz am 2. und 3. April 2025 und an der Equity Forum Frühjahrskonferenz vom 12. bis 14. Mai in Frankfurt am Main teilnehmen. Das Research-Haus Nuways hat einen neuen Bericht über die swissnet AG veröffentlicht, in dem das Kursziel von 20,00 EUR sowie die Einstufung "Kaufen" beibehalten werden. Nuways hebt das starke organische Wachstum der swissnet Group hervor, das durch die hohe Skalierbarkeit ihres SaaS-getriebenen Geschäftsmodells, kontinuierliche Effizienzsteigerungen und Synergieeffekte nach der Fusion mit der beaconsmind AG begünstigt wird. Zudem betont Nuways, dass der hohe Anteil wiederkehrender Umsätze des Unternehmens eine hohe Visibilität in Bezug auf zukünftige Einnahmen und Cashflow bietet, während das SaaS-Geschäft von hoher Skalierbarkeit und geringen zusätzlichen Kosten profitiert. Eine neue Version der Investorenpräsentation für die swissnet Group sowie Research-Berichte und der aktuelle Finanzkalender sind unter https://swissnet.ch/investor-relations/ verfügbar. Über swissnet Group Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Tel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





