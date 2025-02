Bremen (ots) -Diäten haben sich in das Leben vieler eingeschlichen - sie geistern durch Instagram-Feeds, tarnen sich als Ernährungstrends. Und fast immer dreht sich dabei alles um eins: die Kalorie. Einst als wissenschaftliche Entdeckung gefeiert, ist sie heute das Symbol für Diäten und Selbstoptimierung. Sie wird gehasst und gebraucht. Warum hat die Kalorie so viel Macht gewonnen?Y-Kollektiv-Reporterin Helena Brinkmann geht der Frage nach und wird dabei selbst zum Forschungsobjekt. Sie lässt sich in einer Stoffwechselkammer untersuchen und entdeckt dabei, wie Kalorien berechnet, bewertet werden. Sie taucht in die Welt der 1960er Jahre ein, wo sich das Leben von vielen Frauen zwischen Minirock und Sonntagsbraten vor allem auch um Kalorien drehte. Laut Statista haben knapp 60 Prozent der Deutschen schon einmal eine Diät gemacht. Das Kalorienzählen hat über die Jahrzehnte Einzug in das Privatleben genommen. Aus einer vermeintlich neutralen Maßeinheit ist eine moralische geworden."Y-History: Auf Diät Forever - warum zählen wir Kalorien?" ist ab 25. Februar in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/y-kollektiv) zu sehen."Y-History: Auf Diät Forever - warum zählen wir Kalorien?""Anstatt von einer Brotscheibe oder einem Stück Kuchen zu sprechen, wirst du in Zukunft 100 Kalorien Brot sagen oder 350 Kalorien Kuchen", schrieb Lulu Hunt Peters bereits 1918. Mit diesem Satz machte die amerikanische Ärztin das Kalorienzählen zur Grundlage moderner Diätprogramme. Y-Kollektiv-Reporterin Helena Brinkmann beginnt ihre Reise genau hier: Sie spricht mit der Historikerin Nina Mackert, die erklärt, wie die Kalorie das Verständnis von Diäten revolutioniert hat. Doch diese kleine Einheit ist weit mehr als ein neutrales Messinstrument - sie ist Teil einer langen und komplexen Geschichte.Ihre Recherche führt Helena Brinkmann in die Zeit der Industrialisierung, als die Kalorie als Werkzeug genutzt wurde, um möglichst viel Energie aus Nahrung zu gewinnen. Heute hat sich das Kalorienzählen im Alltag fest etabliert: auf Lebensmittelverpackungen, Smart-Watches und in Social-Media-Feeds. Helena Brinkmann trifft die Food-Influencerin einfach_mc, die über 50 Kilogramm abgenommen hat und deren Tagesablauf vom Kalorienzählen bestimmt war - mit weitreichenden Folgen für ihr Leben.Auch die Zeitzeugin Martina, die in den 1960er Jahren Kalorien zählte und zahlreiche Diäten ausprobierte, gibt Einblicke. Von Sauerkraut- bis Suppen-Diäten - Martina zeigt, wie stark das Kalorienzählen Generationen prägte.Um selbst zu verstehen, wie Kalorien gemessen werden, lässt sich Helena Brinkmann in einer Stoffwechselkammer untersuchen. Dabei wird ihr klar, wie schwierig es ist, exakte Werte zu erhalten - denn der menschliche Körper ist keine Maschine.Die Kalorie zeigt sich in ihrer Recherche als mächtig und allgegenwärtig. Doch wäre man besser dran, wenn man sie einfach abschaffen würde?"Y-History: Auf Diät Forever - warum zählen wir Kalorien?" ist eine Produktion der BlindCat Documentary GmbH im Auftrag von Radio Bremen (Redaktion Michaela Herold) für die ARD Mediathek 2025.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5975486