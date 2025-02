Gütersloh (ots) -Die Bertelsmann Stiftung hat den Reinhard Mohn Preis 2025 an die Staatspräsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, sowie an den Unternehmer und Stifter Michael Otto verliehen. Unter dem Titel "Demokratie stärken!" würdigt die Bertelsmann Stiftung mit der Auszeichnung den Einsatz der beiden Persönlichkeiten für demokratische Werte und eine freiheitliche Gesellschaft. Vor rund 500 Gästen im Theater Gütersloh hielten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Liz Mohn, Stifterin und weltweite Repräsentantin der Bertelsmann Stiftung, die Laudationen. Die beiden Preisträger:innen teilen sich das Preisgeld von insgesamt 200.000 Euro und werden es gemeinnützigen Projekten und Initiativen zugutekommen lassen.Liz Mohn sagte: "In einer von Krisen zerrissenen Welt steht die Demokratie vor enormen Herausforderungen. Die Demokratie zu erhalten, weiterzuentwickeln und zu stärken, war ein zentrales Anliegen von meinem Mann und mir bei der Gründung der Bertelsmann Stiftung. Deshalb möchten wir mit der Verleihung des Reinhard Mohn Preises an Maia Sandu und Michael Otto ein starkes Zeichen für die Demokratie setzen.""Die Demokratie gedeiht, wenn die Menschen für sie eintreten"Maia Sandu: "Die Demokratie gedeiht, wenn die Menschen für sie eintreten, selbst im Angesicht von Widrigkeiten. In der Republik Moldau haben wir uns für den Weg der Demokratie, der Freiheit und der europäischen Integration entschieden, trotz immenser Herausforderungen und äußeren Drucks. Die jüngsten Wahlen und das Referendum haben die Widerstandsfähigkeit unseres Volkes und sein unerschütterliches Engagement für eine Zukunft in der europäischen Familie gezeigt. Dieser Preis ist nicht nur für mich, er gehört dem moldauischen Volk, das sich für Demokratie statt Angst, für Wahrheit statt Desinformation und für Fortschritt statt Stillstand entschieden hat."Michael Otto: "Demokratie lebt von der Vielfalt ebenso, wie nur Demokratie Vielfalt schaffen kann: Vielfalt der Meinungen, der Stimmen, der Lösungsideen und -wege. Nur so erhalten wir die besten Lösungen für unsere Zukunft. Deswegen müssen wir uns alle mit ganzer Kraft für den Erhalt und die Stärkung unserer liberalen Demokratie einsetzen."Überzeugte Europäerin, multi-engagierter UnternehmerMaia Sandu amtiert seit Ende 2020 als Staatspräsidentin der Republik Moldau. Anfang November 2024 wurde sie für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Im Zuge des Wahlkampfes wurden massive Versuche der russischen Manipulation und Desinformation dokumentiert, die ihre Wiederwahl verhindern sollten. Sandu setzt sich seit Jahren für die EU-Integration Moldaus ein.Michael Otto war von 1981 bis 2007 Vorstandsvorsitzender der Otto Group und steht seitdem dem Aufsichtsrat vor. Der Hamburger Unternehmer setzte sich bereits früh für Klimaschutz, Entwicklungshilfe sowie Sozial- und Bildungsprojekte ein. Otto gründete mehrere Stiftungen, darunter die nach ihm benannte Umweltstiftung, die Stiftung KlimaWirtschaft sowie die Michael Otto Foundation for Sustainability.Zusatzinformationen:Der Reinhard Mohn Preis erinnert an den Gründer der Bertelsmann Stiftung, Reinhard Mohn (\u2020 Oktober 2009). Der Preis zeichnet international renommierte Persönlichkeiten aus, die sich um wegweisende Lösungen zu gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen verdient gemacht haben. Unter den bisherigen Preisträger:innen befinden sich Joachim Gauck, Rita Süssmuth und Kofi Annan. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Webseite zum Reinhard Mohn Preis (https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/reinhard-mohn-preis) sowie auf der Themenseite Demokratie stärken! (https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2024/maerz/demokratie-staerken-prioritaeten-fuer-2024-1)Ansprechpartner:Jochen Arntz,Telefon: 0 52 41 81 81 129E-Mail: jochen.arntz@bertelsmann-stiftung.deOriginal-Content von: Bertelsmann Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010083/100928946