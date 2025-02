Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 08

Actien-Börse Nr. 08

Das Netzwerk von 1&1 war zeitweise durch Netzausfall gestört, aber die Investitionen für 5G hängen weiter in der Luft. Eine strategische Entscheidung muss her. UNITED INTERNET als Mutter steht für 1&1 und IONOS. Eine Reduzierung der Anteile an IONOS gilt als wahrscheinlicher Schlüssel für die Beschaffung von Kapital, um der anderen Tochter 1&1 über den Finanzierungsmangel hinwegzuhelfen. 3 Mrd. € Marktwert für UI sind rechnerisch noch tragbar, gegen 2,1 Mrd. € Marktwert für 1&1 und 3,4 Mrd. € für IONOS. Auf die Entscheidung des Großaktionärs kommt es deshalb an. Ein rechnerischer Vergleich mit FREENET als einzigem unabhängigen Konkurrenten lohnt sich. FREENET bringt es auf eine doppelt so hohe Umsatzbewertung (KUV).Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Das Börsencasino bleibt ganztägig geöffnet- Europa ist der Verlierer und blamiert, sowohl politisch als auch ökonomisch- THYSSENKRUPP wird ein Sonderfall- Wo steht GFT TECHNOLOGIES im deutschen IT-Sektor?- WEST PHARMACEUTICAL: Wie geht es weiter nach dem Kursrutsch?- HIMS & HERS HEALTH: Plus 101 % in einem MonatIhre Bernecker Redaktion /