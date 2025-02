Erfolg unterstreicht die steigende Nachfrage nach sicheren und zuverlässigen Proxy-Lösungen

Ajman City, AE / Access Newswire / 20. Februar 2025 / IPRoyal, ein weltweit führender Anbieter von Premium-Proxy-Lösungen, meldete heute 2024 als Rekordjahr, das durch ein beträchtliches Wachstum gekennzeichnet ist, das in der starken Akzeptanz des Unternehmens und die gestiegene Nachfrage auf dem Markt begründet ist. Das Unternehmen erreichte wichtige Meilensteine bei der Kundenakzeptanz, der Erweiterung der Belegschaft und dem Umsatzwachstum.

IPRoyal baut seine Position als einer der am schnellsten wachsenden Proxy-Provider weltweit weiter aus: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 48 %, es kamen mehr als 450 neue Kunden hinzu und die Gesamtzahl der IP-Adressen stieg um 57 %. Um dieses Wachstum zu unterstützen, hat das Unternehmen seine Belegschaft auf 80 Mitarbeiter verdoppelt und die Anzahl der Server um über 40 % erhöht.

Im Rahmen seines Engagements für Innovation hat IPRoyal mehrere wichtige Neuerungen eingeführt:

- Verbesserte Benutzererfahrung: Mit einer neuen Browsererweiterung können Benutzer mit nur einem Klick problemlos mehrere Proxyprofile erstellen und zwischen diesen wechseln. Kunden können sich jetzt direkt von der Erweiterung aus anmelden, Proxy-Einstellungen konfigurieren, Proxy-Standorte ändern und auf zusätzliche Funktionen zugreifen - und das alles ohne die Website zu besuchen.

- Nahtlose Integration: IPRoyal hat seine API-Dokumentation erweitert und neben cURL, PHP, Python und Node.js auch Java-, Go- und C#-Code hinzugefügt, um eine optimierte Automatisierung und schnellere Bereitstellung von Projekten zu gewährleisten.

- Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen: Das Unternehmen hat seinen Algorithmus zur Betrugsbekämpfung verbessert, um sensible Finanztransaktionen noch besser zu schützen. IPRoyal hält sich weiterhin an strenge KYC-Richtlinien (Know Your Customer), 24/7-Netzwerküberwachung und die höchsten rechtlichen und ethischen Standards der Branche.

"Während wir weiter wachsen, bleibt unser Fokus auf Innovation, Transparenz und Leistung", so Mindaugas Caplinskas, Mitbegründer von IPRoyal. "Wir bei IPRoyal glauben an uneingeschränkten Zugriff auf Online-Informationen für Unternehmen, Entwickler, Datenwissenschaftler und Vermarkter. Unser Ziel ist es, diese Daten durch modernste Technologie, wettbewerbsfähige Preise und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zugänglich zu machen."

Heute bedient IPRoyal mehr als 200.000 Kunden in mehr als 170 Ländern und versorgt fast 100.000 PB Daten über das Proxy-Netzwerk.

Nähere Informationen erhalten Sie unter IPRoyal.com.

Über IPRoyal

IPRoyal ist ein globaler Anbieter von Proxys für Privat-, Mobilgeräte-, ISP- und Rechenzentren, der sich für ein offeneres und vernetzteres Internet einsetzt. Mit einem robusten Netzwerk, das über 34 Millionen IP-Adressen in 195 Ländern umfasst, bietet IPRoyal zuverlässige, hochwertige Proxylösungen für Online-Datenschutz, Web-Scraping, Social-Media-Management und uneingeschränkten Internetzugang. IPRoyal setzt sich für ethische Praktiken und Compliance ein und priorisiert fortschrittlichen Datenschutz und betriebliche Effizienz, um Sicherheit und Zuverlässigkeit für Verbraucher, kleine Unternehmen und Unternehmen zu gewährleisten. Das Unternehmen, das sich einem hervorragenden Kundenservice verschrieben hat, wurde bereits mehrfach von G2, Crozdesk und SourceForge ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter IPRoyal.com.

