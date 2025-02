Die Möbelhauskette und die Energieversorgung Niederösterreich (EVN) wollen in den nächsten vier Jahren österreichweit rund 600 neue Ladepunkte an Standorten von XXXLutz, Möbelix und Mömax errichten. Die ersten zwölf Standorte sollen bis Ende 2025 in Betrieb gehen. In Deutschland gibt es seit einem Jahr eine ähnliche Kooperation mit den Pfalzwerken. Um welche zwölf Standorte es sich handelt, die bis Ende dieses Jahres mit Ladeinfrastruktur ausgestattet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...