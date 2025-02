BASEL, Schweiz und WALTHAM, Massachusetts, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ganda Business Solutions Ltd. und Danforth Advisors LLC gaben heute eine exklusive Partnerschaft zur Unterstützung der geschäftlichen und klinischen Aktivitäten Schweizer Biotech-Unternehmen bekannt. Durch die Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern vor Ort werden die Firmen integrierte Dienstleistungen anbieten, die Schweizer Unternehmen dabei helfen, effizienter zu wachsen, in die USA zu expandieren und flexible Unterstützung in den Bereichen Finanzen und Rechnungswesen, Personalwesen, Investor Relations, Klinikbetrieb und regulatorische Strategie zu nutzen.

Das zusammengestellte Team umfasst mehr als 400 Berater, die auf Geschäftsabläufe im Bereich Biowissenschaften, Unterstützung der Vermögensentwicklung und Marktreife spezialisiert sind. Die Erfahrung der Unternehmen erstreckt sich auf über 500 aktive Kunden und mehr als 60 IPO- und Reverse-Merger-Transaktionen.

"Unsere gemeinsame Philosophie einer effizienten Kapitalallokation spiegelt sich in unserem Fokus auf die Bereitstellung variabler und anteiliger Unterstützung wider. Wir wissen, dass die Biotechnologie mit Risiken und Unsicherheiten verbunden ist und dass die Unternehmen durch organisatorische Agilität flexibel bleiben können. Dadurch kann sich das Management auf die Entwicklungsaktivitäten konzentrieren und weiß, dass für die weitere Planung strategische Beratung zur Verfügung steht. Für die Mehrheit der Schweizer Biotech-Unternehmen führt dieser Weg in die USA. Dank der Zusammenarbeit mit Danforth können wir sowohl strategische Beratung als auch eine gut verwaltete operative Umsetzung bieten", sagte Christoph Rentsch, geschäftsführender Gesellschafter von Ganda Business Solutions.

Die Partnerschaft verbindet zudem die engen Beziehungen beider Teams zu Investoren, Bankern, Anwälten, CROs und anderen Säulen des Schweizer und US-amerikanischen Ökosystems und ermöglicht ihnen so eine nahtlose Unterstützung ihrer Kunden zur Zwecken der Skalierung ihrer Geschäftstätigkeit, der Weiterentwicklung klinischer Programme und der Einführung neuer Produkte.

"Die Etablierung einer US-Nexus-Verbindung ist für Schweizer Biotech-Unternehmen oft ein integraler Bestandteil ihrer Strategie - sei es durch den Zugang zu Patienten und Kostenträgern über FDA-Zulassungen, die Finanzierung durch private und öffentliche Investoren, die Rekrutierung von Kohorten für klinische Studien oder die Nutzung der Fachkompetenz weltweit führender Ärzte und erfahrener Managementteams. Unsere Zusammenarbeit mit Ganda gibt Schweizer Kunden die Gewissheit, dass sie sich im US-Geschäftsumfeld zurechtfinden, indem sie unsere ausgereiften Strategien zur Risikominimierung nutzen und gleichzeitig ihre Geschäftstätigkeiten vorantreiben", sagte Michael Cunniffe, Managing Director der britischen und europäischen Unternehmensbereiche von Danforth.

Danforth und Ganda haben über zwei Jahrzehnte hinweg Hunderte von Biotech-Unternehmen unterstützt und bringen unübertroffene Erfahrung aus der praktischen Betriebsführung und strategischen Beratung auf Führungs- und Vorstandsebene mit.

"Für eine nachhaltige Wachstumsgeschichte im Biotech-Bereich spielen die richtigen Talente und die richtige Zusammensetzung des Teams eine Schlüsselrolle. Sie müssen mit der Vision und den Entwicklungszielen des Unternehmens übereinstimmen. Diese Talente sind sehr gefragt und nicht immer sofort verfügbar", sagt Catherine Ammann, geschäftsführende Gesellschafterin von Ganda Business Solutions. "Durch unsere Partnerschaft mit Danforth können wir Zugang zu wertvollem Know-how bieten, wo Vollzeitstellen zu teuer oder schwer zu besetzen wären."

Über Ganda Solutions

Ganda ist ein professioneller Dienstleister, der alle allgemeinen und administrativen Aufgaben.

Über Danforth Advisors

Danforth ist der vertrauenswürdige Partner der Biowissenschaftsbranche für strategische und operative Unterstützung in geschäftlichen, klinischen und kommerziellen Funktionen. Das Unternehmen fungiert als Berater und ist in den Bereichen Finanzen und Buchhaltung, strategische Kommunikation, Personalwesen, Risikomanagement, Klinik und Regulierung, Marktforschung sowie Marktreife und Markteinführung tätig. Danforth wurde 2011 gegründet und unterhält Partnerschaften mit mehr als 1.500 privaten und öffentlichen Biowissenschaftsunternehmen in allen Phasen des Unternehmenslebenszyklus. Das Unternehmen betreut von seinem Sitz in Waltham, Massachusetts und regionalen Niederlassungen in New York, Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Kalifornien und London aus Kunden auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.danforthadvisors.com.