Die RWE-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen deutlichen Aufschwung und konnte sich mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 28,96 Euro in den grünen Bereich vorarbeiten. Im Tagesverlauf erreichte der Anteilsschein zwischenzeitlich sogar die Marke von 29,30 Euro, nachdem er bei 28,72 Euro in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf über 2,2 Millionen gehandelte Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist die Diskrepanz zum 52-Wochen-Hoch von 36,35 Euro, das Mitte Mai 2024 erreicht wurde und somit mehr als 25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Analystenperspektiven und Zukunftsaussichten

Die Analystengemeinschaft zeigt sich trotz der jüngsten Entwicklungen optimistisch und sieht für die RWE-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 41,81 Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 2,99 Euro. Die Dividendenerwartung liegt bei 1,09 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,00 Euro bedeuten würde. Die Quartalszahlen vom September 2024 zeigten allerdings einen Rückgang: Der Gewinn je Aktie sank auf 1,56 Euro, verglichen mit 2,44 Euro im Vorjahresquartal, während der Umsatz um knapp 22 Prozent auf 4,74 Milliarden Euro zurückging.

Anzeige

Rwe-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rwe-Analyse vom 20. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Rwe-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rwe-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rwe: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...