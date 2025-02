EQS-Media / 20.02.2025 / 17:32 CET/CEST

Ein echter Meilenstein: Der Sailun Atrezzo ZSR2 hat sich mit einer Top 10 Platzierung souverän für den mit Spannung erwarteten AUTO BILD Sommerreifen-Test 2025 in der Dimension 225/40 R18 qualifiziert.



Der gemeinhin als Institution geltende Sommerreifen-Test 2025 von AUTO BILD befindet sich auf der Zielgerade. Alle 52 Pneus, die im freien Handel gekauft wurden, mussten sich zuerst im Qualifying bei einem Bremstest beweisen. Dort werden auf trockener Fahrbahn die Bremswege aus Tempo 100 ermittelt, dann auf nasser Strecke aus Tempo 80. Anschließend werden die gemessenen Werte zusammengerechnet - und nur die 20 besten Reifen schafften es ins große Finale. Dank seiner beeindruckenden Bremsperformance in diesem selektiven "Qualifying" souverän ins Finale eingezogen ist der Sailun Atrezzo ZSR2. Und das mit Platz 9 sogar innerhalb der TOP 10! Ein großartiger Erfolg und definitiv weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Sailun. Hinweis: Der komplette Test der 20 qualifizierten Kandidaten mit allen Nass- und Trockentestdisziplinen sowie dem wichtigen Kostenkapitel erscheint am Donnerstag, den 06. März in A real milestonevder AutoBild, Heft 10.



