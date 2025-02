Die Aktie des Unternehmens Bettermoo(d) Food verzeichnete am Donnerstag einen äußerst wechselhaften Handelsverlauf an der Börse. Nach einem Start bei 0,155 EUR durchlief das Papier mehrere bemerkenswerte Schwankungen. Im Vormittagshandel konnte der Titel zunächst deutlich zulegen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 0,262 EUR, was einem Anstieg von mehr als 16 Prozent entsprach. Das Handelsvolumen belief sich zu diesem Zeitpunkt auf über 2.500 Aktien. Die positive Dynamik setzte sich im weiteren Handelsverlauf jedoch nicht fort.

Deutlicher Abstand zum Jahreshoch

Trotz der zeitweisen Kursgewinne liegt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 3,100 EUR, das am 11. März 2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum Jahrestief von 0,088 EUR vom Februar 2025 konnte sich das Papier allerdings stabilisieren. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens, die Ende Dezember 2024 veröffentlicht wurden, zeigten einen Verlust von 0,10 CAD je Aktie, was eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreswert von -0,07 CAD darstellt. Der Quartalsumsatz belief sich auf 60.000 CAD, nachdem im Vorjahresquartal noch keine Umsätze verbucht wurden.

