Der Platinpreis zeigt derzeit eine Stabilisierung im Bereich von 970 bis 980 US-Dollar. Aktuell notiert das Edelmetall am Donnerstagmorgen bei 974 US-Dollar, was einem minimalen Anstieg von 0,08 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Trotz dieses leichten Plus bleibt die wöchentliche Performance mit -0,18 % negativ. Während Gold als sicherer Hafen weiterhin im Fokus vieler Anleger steht, bleibt Platin unter Druck. Die Kursentwicklung wird nicht nur durch technische Faktoren beeinflusst, sondern auch durch die jüngsten Entwicklungen bei Anglo American Platinum (Amplats), ...

