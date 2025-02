© Foto: Hannes P Albert/dpa

Nach ihrer steilen Rallye im vergangenen Jahr waren viele Kryptowährungen zwischenzeitlich stark überkauft. Inzwischen ist die Überhitzung abgebaut.Nach einer steilen Rallye im vergangenen Jahr, die nach der Wiederwahl von Donald Trump ins Weiße Haus in einer Kaufpanik kulminierte, ist es um Kryptowährungen in den letzten Wochen wieder etwas ruhiger geworden. Nachdem die Ankündigung einer strategischen Bitcoin-Reserve weiter auf sich warten lässt, sorgten Aufreger wie $Trump, $Melania und $Libra eher für schlechte Presse, was ein sinkendes Kaufinteresse zur Folge hatte. Dadurch ist Bitcoin wieder unter die magische Marke von 100.000 US-Dollar gefallen. Auch andere Kryptowährungen …