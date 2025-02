Die Digital Cooperation Organization (DCO), eine globale multilaterale Organisation, die sich dafür einsetzt, digitalen Wohlstand für alle zu ermöglichen, indem sie das inklusive Wachstum der digitalen Wirtschaft vorantreibt, hat am 19.Februar 2025 ihre vierte jährliche Generalversammlung in Jordanien abgeschlossen. Dabei wurden neue Initiativen zur digitalen Zusammenarbeit ins Leben gerufen, die darauf abzielen, die globale digitale Kluft zu verringern. Ferner wurde die Agenda 2025-2028 der DCO verabschiedet, die die digitale Reife der Mitgliedstaaten voranbringen wird.

In der Erklärung der Generalversammlung bekräftigten die 16 DCO-Mitgliedstaaten ihr Engagement für den Aufbau einer inklusiven, auf den Menschen ausgerichteten und nachhaltigen digitalen Wirtschaft. Neben der erfolgreichen Umsetzung der Initiative WE-Elevate begrüßten sie auch die Entscheidung, die DCO-Mitgliedschaft durch die Einführung des Associate Membership-Mechanismus zu erweitern.

Die DCO-Mitgliedstaaten haben außerdem die folgenden grenzüberschreitenden Initiativen gebilligt: den DCO Entrepreneurship and Innovation Standard of Excellence, den DCO Interoperability Mechanism for Cross-Border Data Flows, die DCO Model Contractual Clauses, den AI Ethics Evaluator, das AI Readiness Toolkit, das Framework for Strengthening National Agendas to Combat Online Misinformation, die Einrichtung eines Ministerausschusses unter dem Vorsitz von Kuwait und das E-Waste Management Framework.

Diese bauen auf erfolgreichen Initiativen auf, die auf dem ersten International Digital Cooperation Forum (IDCF) am Rande der Vollversammlung gebilligt wurden, darunter das Framework for Cross-Border E-Waste Management, das Responsible AI Governance Policy Tool und das AI Readiness Toolkit.

Die Mitgliedstaaten verabschiedeten außerdem den DCO Model Startup Act, die DCO-Datenschutzprinzipien, die DCO Principles for Ethical AI sowie die DCO-Absichtserklärungen Safe Digital Space for Children und Digital Intellectual Property (IP) Protection.

Am Rande der Versammlung wurden Absichtserklärungen zwischen der DCO und der Mohammed Bin Salman Foundation (MISK), HP Inc., der Agentur für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und zwischen dem Sultanat Oman und 500 Global unterzeichnet. Darüber hinaus wurde eine Absichtserklärung zwischen der DCO und dem Büro der Vereinten Nationen für Süd-Süd-Kooperation (UNOSSC) unterzeichnet.

Darüber hinaus wurde die Vierjahresagenda 2025-2028 gebilligt, die eine klare Richtung für Initiativen vorgibt, die transformatives Wachstum vorantreiben. Dadurch wird sichergestellt, dass wir durch die Kraft multilateraler Maßnahmen in einer zunehmend vernetzten, technologiegetriebenen Welt gemeinsam erfolgreich sein können.

Die Islamische Republik Pakistan wurde außerdem für die Präsidentschaft des DCO Councils im Jahr 2026 bestätigt. Zudem gab der Rat die Zusammensetzung des Executive Committees 2025 bekannt, das vom Königreich Saudi-Arabien geleitet wird und folgende Mitgliedstaaten umfasst: das Haschemitische Königreich Jordanien, den Staat Kuwait, die Islamische Republik Pakistan, die Republik Zypern, das Königreich Marokko und das Sultanat Oman.

Der jordanische Minister für digitale Wirtschaft und Unternehmertum und Vorsitzender des Digital Cooperation Organization (DCO) Councils, S.E. Engineer Sami Smeirat, erklärte, dass es eine große Ehre für Jordanien sei, die 4. Generalversammlung der Digital Cooperation Organization auszurichten, da sie einen bedeutenden Meilenstein für die Förderung der digitalen Zusammenarbeit unter den Mitgliedstaaten darstellt. Er betonte, dass Jordanien durch seine Präsidentschaft der Organisation im Jahr 2024 seine Fähigkeit unter Beweis gestellt habe, die globalen Bemühungen um den Aufbau einer integrativen und nachhaltigen digitalen Wirtschaft anzuführen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und ausnahmslos allen Menschen dient.

Smeirat fügte hinzu: "In diesem Jahr haben wir ehrgeizige Initiativen gestartet, öffentlich-private Partnerschaften gestärkt und eine solide Grundlage für die Stärkung von Jugendlichen und Frauen im Technologiesektor geschaffen."

"Mit der heutigen Übergabe des Vorsitzes an unsere Brüder im Staat Kuwait bekräftigen wir das Engagement Jordaniens, ein aktiver Partner bei der Verwirklichung der Ziele der Organisation zu bleiben. Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsamen Anstrengungen fortzusetzen, um unsere gemeinsame Vision zu verwirklichen: eine digitale Welt, die von Wohlstand und Fairness für alle geprägt ist."

Deemah AlYahya, Generalsekretärin der DCO, sagte: "Im Namen des DCO-Sekretariats möchte ich dem Haschemitischen Königreich Jordanien unsere Anerkennung aussprechen und S.E. Sami Smeirat und dem Rat der Mitgliedstaaten unseren tief empfundenen Dank für ihre Führung und felsenfeste Unterstützung während des gesamten Jahres aussprechen."

"Die Generalversammlung markierte vier Jahre des Fortschritts für die DCO und unterstrich unser Engagement, Regierungen, den privaten Sektor und die Zivilgesellschaft zusammenzubringen, um über den Stand der digitalen Wirtschaft sowie die gemeinsamen Herausforderungen auf dem Weg zu inklusivem und nachhaltigem globalem digitalem Wohlstand zu diskutieren."

Die Generalsekretärin hob die bevorstehenden Ambitionen der DCO hervor und fügte hinzu: "Wir haben in den letzten vier Jahren viel erreicht, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns, um das digitale Wirtschaftswachstum für alle zu fördern. Unsere Agenda 2025-2028 markiert den Beginn einer neuen digitalen Ära für die DCO. Globale Zusammenarbeit wird entscheidend sein, um eine inklusive und nachhaltige Entwicklung zu erzielen, von der mehr als 800 Millionen Menschen in unseren 16 Mitgliedstaaten profitieren und die zur Gestaltung einer besseren Zukunft für kommende Generationen beiträgt."

Unter dem Vorsitz von S.E. Sami Smeirat, Vorsitzender des DCO Council for Digital Collaboration und jordanischer Minister für digitale Wirtschaft und Unternehmertum, erfolgte während der Generalversammlung die Übergabe der Präsidentschaft des DCO Councils für 2025 von Jordanien an den Staat Kuwait, wo die nächste Generalversammlung der DCO im Februar 2026 stattfinden wird. Auf der 5. Generalversammlung werden die Auswirkungen gemeinsamer Initiativen im Einklang mit der Vierjahres-Agenda 2025-2028 erörtert.

Omar Saud Al-Omar, Staatsminister für Kommunikation, Kuwait, äußerte sich wie folgt: "Der Staat Kuwait fühlt sich geehrt, in die Präsidentschaft der DCO gewählt worden zu sein. Wir freuen uns darauf, auf unseren Beiträgen aufzubauen und unter anderem die Bemühungen zur Bekämpfung von Fehlinformationen im Internet zu lenken, indem wir den Vorsitz eines Ministerausschusses übernehmen, der die Umsetzung des Framework for Strengthening National Agendas to Combat Online Misinformation überwachen wird."

"Unsere Präsidentschaft kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die DCO, da die Agenda 2025-2028 einen Plan für die nächsten vier Jahre vorgibt. Wir sind bereit, unser Fachwissen weiterzugeben, damit alle Nationen die Möglichkeit haben, in der digitalen Wirtschaft zu florieren. Kuwait bekräftigt außerdem sein Engagement für die Unterstützung des digitalen Wandels durch Initiativen und Projekte, die die digitale Wirtschaft stärken, Innovationen und digitales Unternehmertum fördern und so zur Stärkung der Gesellschaft und zu einer nachhaltigen technologiebasierten Entwicklung beitragen."

