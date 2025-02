MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat in den verstärkten diplomatischen Aktivitäten wegen des Ukraine-Krieges mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman telefoniert. Wie der Kreml in Moskau mitteilte, dankte Putin Saudi-Arabien für dessen Gastgeberrolle beim Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit seinem US-Kollegen Marco Rubio in Riad.

Die saudische Hauptstadt gilt auch als Treffpunkt für einen möglichen Gipfel Putins mit US-Präsident Donald Trump. Das Königreich Saudi-Arabien, in dem der Kronprinz faktisch die Macht hat, ist als Partner beiden Großmächten wichtig. Es hat außerdem bereits in humanitären Fragen des Ukraine-Krieges vermittelt.

Ausdrücklich betonte Putin die Zusammenarbeit Russlands mit Saudi-Arabien im Rahmen der Ölförderländer Opec+ für einen stabilen Weltölmarkt. Trump wiederum hat Russland gedroht, den Ölpreis zu drücken, falls Moskau nicht zu Verhandlungen über ein Ende seines Angriffskrieges bereit sein sollte. Aber für solch ein Manöver mit größeren Ölmengen bräuchte Washington ebenfalls die Mitwirkung des wichtigen Ölproduzenten Saudi-Arabien./fko/DP/ngu