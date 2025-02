© Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Nachrichten-Redakteur Krischan Orth kommentiert in seiner Meinungs-Kolumne die Entstehung und Entwicklung von Meinungen und stellt die Frage, wie frei sie wirklich sind.Ich stehe an der Supermarkt-Kasse, der Wagen ist voll. Der Rucksack reicht nicht, brauche noch eine Tüte. "Ich habe unendlich viele Tüten zu Hause, einen ganzen Schrank voll mit Plastiktüten," erinnere ich mich, aber nützt ja nichts, ich muss den Einkauf ja tragen. Während des Tragens überlege ich mir, dass ich unfreiwillig freiwillig Werbeträger, Botschafter des Supermarktes geworden bin. Ich brauche hier Aldi eigentlich nicht zu nennen, in Wirklichkeit ist es ein anderer Supermarkt, aber er hört sich im Titel gut an und …