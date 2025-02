Alter Domus, ein führender Anbieter von technologiegestützter Fondsverwaltung, Private Debt und Unternehmensdienstleistungen für alternative Investmentmanager, gab heute die Veröffentlichung seines neuesten Whitepapers "Altered States: Bundled Solutions Drive Operational Alpha for Alternative Investment Firms" ("Veränderte Zustände: Gebündelte Lösungen steigern die operative Effizienz alternativer Investmentfirmen") bekannt. Der Bericht untersucht, wie alternative Investmentmanager ihre Betriebsmodelle weiterentwickeln, um die Effizienz, Skalierbarkeit und Compliance zu verbessern.

Um einen tieferen Einblick in die sich wandelnde Landschaft zu erhalten, beauftragte Alter Domus McKinsey Co. mit der Befragung von 192 Fachleuten, die in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum Finanzberatungs- und/oder Fremdkapitalmanagement-Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um eine umfassende, datengestützte Analyse aufkommender Trends zu gewährleisten. Die Ergebnisse, kombiniert mit einer ausführlichen Fragerunde mit dem Chief Operating Officer von Alter Domus, Michael Janiszewski, geben Aufschluss darüber, welche Schlüsselfaktoren GPs bei der Auslagerung betrieblicher Funktionen berücksichtigen und wie sich Unternehmen für langfristigen Erfolg positionieren können.

"Alternative Investmentmanager überdenken ihre Betriebsabläufe, da Investoren mehr Transparenz, schnelleren Zugang zu Informationen und eine bessere Berichterstattung fordern", sagte Michael Janiszewski, Chief Operating Officer bei Alter Domus. "Angesichts des wachsenden regulatorischen Drucks und steigender Kosten ist es nicht verwunderlich, dass sich immer mehr General Partner für gebündelte Lösungen entscheiden. Wir haben stark investiert, um diesem Bedarf gerecht zu werden, denn gute Partnerschaften machen den Unterschied. Durch das Angebot integrierter Dienstleistungen helfen wir Managern, ihre Abläufe zu optimieren, damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können ihren Investoren einen Mehrwert zu bieten."

Da alternative Investmentfirmen in einem immer komplexeren operativen Umfeld agieren, das durch regulatorischen Druck, rasante technologische Fortschritte und steigende Erwartungen der Investoren gekennzeichnet ist, zeigt das Whitepaper eine klare Branchenpräferenz für umfassende, ausgelagerte Lösungen gegenüber fragmentierten, internen Ansätzen.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Whitepaper:

Herausforderungen bei der Skalierung von Abläufen: Fondsmanager stehen vor wachsenden Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung interner Abläufe, einschließlich der Akquise von Talenten, der technologischen Integration und der Einhaltung von Rechtsvorschriften.

Da institutionelle Anleger strengere Berichts- und Risikomanagementfunktionen fordern, überprüfen Fondsmanager ihre operativen Strategien, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Da institutionelle Anleger strengere Berichts- und Risikomanagementfunktionen fordern, überprüfen Fondsmanager ihre operativen Strategien, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Rolle der Fondsverwalter: Der Bericht unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Auswahl des richtigen Partners für die Fondsverwaltung eines Partners, der Fachwissen in verschiedenen Anlageklassen, Rechtsordnungen und sich entwickelnden Anlageinstrumenten bieten kann.

Über Alter Domus

Alter Domus ist ein führender Anbieter von technologiegestützter Fondsverwaltung, Private Debt und Unternehmensdienstleistungen für die alternative Investmentbranche mit mehr als 5.500 Mitarbeitern in 39 Niederlassungen weltweit. Alter Domus ist ausschließlich auf alternative Anlagen spezialisiert und bietet Fondsverwaltung, Unternehmensdienstleistungen, Depotbankdienstleistungen, Kapitalverwaltung, Transferpreise, Domizilierung, Dienstleistungen für Verwaltungsgesellschaften, Kreditverwaltung, Agenturdienstleistungen, Handelsabwicklung und Dienstleistungen für CLO-Manager an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

