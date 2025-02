Die Eigenmann Veronelli Group ernennt zwei neue unabhängige, nicht geschäftsführende Direktoren in ihren Vorstand: Mario Paterlini und Hidde van der Wal

Mario Paterlini und Hidde van der Wal bringen Fachwissen und solide Erfahrung mit und werden die Unternehmensführung zur Förderung der internationalen Entwicklung der Gruppe stärken.

Eigenmann Veronelli, Italiens führender und international ausgerichteter Distributor von Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten, gibt heute die Ernennung von Mario Paterlini und Hidde van der Wal zu unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktoren des Vorstands von Eigenmann Veronelli S.p.A. bekannt.

Photographed (Left to Right): Mario Paterlini, Hidde van der Wal (Photo: Business Wire)

Mit Wirkung zum Februar 2025 werden die beiden neuen nicht geschäftsführenden Direktoren dem bestehenden fünfköpfigen Vorstand von EV beitreten. Ihre Aufnahme markiert einen bedeutenden Meilenstein in der übergreifenden Strategie von EV, die Unternehmensführung zu verbessern, das Fachwissen zu stärken und ein nachhaltiges internationales Wachstum zu unterstützen, das mit der strategischen Vision der Gruppe übereinstimmt. Als unabhängige Mitglieder werden sie neue Perspektiven und branchenführende Best Practices einbringen und EV weiter in Richtung Exzellenz und Innovation führen.

Mario Paterlini hat eine äußerst erfolgreiche Karriere in der Chemieindustrie verfolgt, wo er seit 2010 als CEO der Gruppo Sapio tätig ist. Er verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung, insbesondere in den Vereinigten Staaten und der EMEA-Region. Er ist mit den Themen Unternehmensführung, Fusionen und Übernahmen, Change Management sowie kontinuierliche Produktivitäts- und Entwicklungsprogramme bestens vertraut. Er ist außerdem unabhängiger Direktor im Vorstand von Vitale Barberis Canonico und Präsident der Gruppo Idrogeno Vettore Energetico bei Federchimica.

Hidde van der Wal hat als CEO von Barentz von 2000 bis 2023 jahrelange Führungserfahrung in der Chemiedistributionsbranche gesammelt. Während seiner Amtszeit leitete er das Wachstum von Barentz in ganz Europa und leitete die Expansion des Unternehmens nach Amerika und Asien zu einem echten global agierenden Spezialdistributor ein.

"Wir freuen uns sehr, Mario Paterlini und Hidde van der Wal in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen", kommentierte der Vorstandsvorsitzende der Gruppe, Christian Veronelli. "Ihre umfassende Erfahrung wird die Führung von EV stärken und unsere internationalen Wachstumsambitionen im Einklang mit unserer strategischen Vision unterstützen."

"Ich bin zuversichtlich, dass Mario Paterlini und Hidde van der Wal einen wertvollen Beitrag zum Vorstand von EV leisten werden", fügte CEO Gabriele Bonomi hinzu. "Beide bringen umfangreiche internationale Erfahrung und vielfältige Fähigkeiten mit, die unsere Wettbewerbsfähigkeit erheblich steigern werden. Ihre einzigartigen Perspektiven, kombiniert mit ihrem Fachwissen, werden unser Governance-Modell weiter stärken und das kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung der Gruppe als internationaler Lösungsanbieter unterstützen."

EV GROUP

Die 1910 gegründete Eigenmann Veronelli Group ist ein internationaler Lösungsanbieter für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten. EV hat seinen Hauptsitz in Rho, Italien, und ist direkt in Italien, auf der iberischen Halbinsel, in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten. Das Unternehmen ist in mehr als 45 Ländern tätig. 2024 erwirtschaftete EV mit mehr als 350 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von 347 Millionen Euro. Mit über einem Jahrhundert Erfahrung steht EV für Effektivität und Effizienz, indem es lokale Marktkenntnisse mit chemischen Innovationen verbindet und ein hochwertiges und diversifiziertes Portfolio an Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen sowie maßgeschneiderte Anwendungs-, Marketing- und Lieferkettenlösungen, technische und formulierungsbezogene Unterstützung und umfassendes regulatorisches Know-how für eine Vielzahl von Branchen anbietet.

