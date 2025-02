Bitcoin zeigt Erholungszeichen - Kurs nähert sich der 100.000-Dollar-Marke

Der Bitcoin-Kurs zeigt nach einer Konsolidierungsphase wieder deutliche Anzeichen von Stärke. Mit einem aktuellen Plus von 2 Prozent auf 97.200 Dollar und einer Marktkapitalisierung von über 1,92 Billionen Dollar deutet sich eine mögliche Trendwende an.

Technische Analyse signalisiert positive Entwicklung

Der Bitcoin-Kurs verzeichnete im letzten Monat ein Minus von etwa 5 Prozent und fiel von Höchstständen bei 107.000 Dollar zwischenzeitlich unter 92.000 Dollar. Der Support bei 95.000 Dollar erwies sich jedoch als stabile Unterstützung.

Der Fear-and-Greed-Index, der das Marktsentiment abbildet, hat sich von 35 auf 40 Punkte erholt, während der gesamte Kryptomarkt um 2,34 Prozent zulegen konnte. Diese Entwicklungen nähren die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung.

SOLX Presale als Alternative zum Bitcoin-Investment

Das Projekt Solaxy präsentiert sich mit seinem SOLX Token als innovative Investitionsalternative zu Bitcoin. Als erste Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem hat das Projekt bereits über 22,5 Millionen Dollar im Presale eingesammelt.

Der Token kann aktuell zum Festpreis von 0,00164 Dollar über die offizielle Webseite erworben werden, wobei sowohl Bankkarten als auch etablierte Kryptowährungen wie Solana und Ethereum als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Das Projekt verspricht durch die Auslagerung von Transaktionen eine deutliche Entlastung des Solana-Netzwerks.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.