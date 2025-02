DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Stefanie Koch wird neue Chief Operating Officer

* Dr. Holger Franz wird Generalbevollmächtigter der deutschen Gesellschaften * Peach Property Group stellt sich mit gezielten Personalmassnahmen für die weiteren Transformationsschritte auf

Die Peach Property Group AG ("Peach Property Group") ernennt Stefanie Koch mit Wirkung ab dem 15. März 2025 zur neuen Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsleitung. Stefanie Koch verfügt über umfassende Erfahrungen im Immobilienmanagement, der Prozessoptimierung und digitalen Transformation. In ihrer neuen Rolle als COO ist sie neben der Weiterentwicklung der operativen Performance auch für die IT und digitale Infrastruktur des Unternehmens verantwortlich. Durch eine enge Verzahnung von operativer Exzellenz und technologischer Innovation wird sie dazu beitragen, Kosteneffizienzen zu heben und die Ertragskraft zu steigern.

Stefanie Koch bringt über 15 Jahre Führungserfahrung in der Immobilienbranche mit. Zuletzt war sie als Principal bei Ritterwald Unternehmensberatung tätig, wo sie Mandate in den Bereichen Restrukturierung, Digitalisierung und Automatisierung leitete. Davor verantwortete sie als Geschäftsführerin der Deutsche Wohnen Immobilien Management GmbH ein Portfolio von 165.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. In dieser Funktion trieb sie massgeblich die strategische Portfoliosteuerung, Prozessoptimierung und Digitalisierung betrieblicher Abläufe voran.

Zeitgleich wird Dr. Holger Franz zum Generalbevollmächtigten der deutschen Gesellschaften der Gruppe bestellt und verstärkt damit die erweiterte Geschäftsleitung. Der Volljurist bringt ebenfalls mehrjährige Führungserfahrung in der Immobilienbranche mit. Bereits zu Beginn seiner Karriere spezialisierte er sich auf Immobilientransaktionen sowie deren Finanzierung und war zunächst als Rechtsanwalt und Partner einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig. Anschliessend übernahm er führende Positionen bei unterschiedlichen Unternehmen in der Immobilien- und Finanzwirtschaft. Zuletzt war er Geschäftsführer bzw. Mitglied der erweiterten Geschäftsführung zweier PropTech-Startups. Seit seinem Wechsel zur Peach Property Group Mitte 2024 war er massgeblich an der Umsetzung einer großen Portfolio-Transaktion sowie der Kapitalerhöhung beteiligt.

Michael Zahn, Verwaltungsratspräsident der Peach Property Group: "Die Berufung von Stefanie Koch als COO verdeutlicht unser Bestreben, die operative Exzellenz unserer Gruppe auf eine neue Ebene zu heben. Ihre umfassende Expertise in der digitalen Transformation, der Optimierung operativer Prozesse und der Führung grosser Organisationseinheiten wird deutlich dazu beitragen, die Peach Property Group in Bezug auf Dienstleistungsangebot und Serviceorientierung weiterzuentwickeln. Stefanie Koch steht für eine moderne und effiziente Immobilienbewirtschaftung, die den Anforderungen eines sich wandelnden Marktes gerecht wird. Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrer Erfahrung und ihrem Gestaltungswillen die operativen Strukturen nachhaltig stärken, die Ertragskraft steigern und unser Unternehmen auf seinem erfolgreichen Kurs weiter voranbringen wird."

Stefanie Koch, zukünftige COO der Peach Property Group: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, zusammen mit dem gesamten Team die operativen Abläufe weiterzuentwickeln mit dem Ziel, die Vermietungsleistung zu steigern und damit gleichzeitig den Leerstand abzubauen. Besonders wichtig ist mir, digitale Lösungen und effiziente Prozesse zu kombinieren. Einemoderne IT-Landschaft hilft vor allem auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie sind das Gesicht und die wichtigsten Multiplikatoren der Peach Property Group."

Gerald Klinck, CEO der Peach Property Group: "Mit der Bestellung von Stefanie Koch zum COO und Mitglied der Geschäftsleitung und der Bestellung von Holger Franz zum Generalbevollmächtigten erreichen wir eine schlagkräftige Neuaufstellung der Führungsmannschaft. Die Berufung von Holger Franz reflektiert einerseits seine Rolle im Rahmen der grossen Portfolio-Transaktion und der Kapitalerhöhung der vergangenen Monate. Ausserdem wird er uns mit seiner umfassenden Erfahrung in Immobilien- und Finanzierungstransaktionen sowie in gesellschaftsrechtlichen Strukturierungen bei den anstehenden Themen rund um unsere Portfolio-Gestaltung und Refinanzierung eine wertvolle Stütze sein. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den beiden Kollegen und dem gesamten Team der Peach Property Group."

Ab dem 15.03.2025 besteht die Geschäftsleitung der Peach Property Group aus Gerald Klinck, CEO/CFO, und Stefanie Koch, COO. Darüber hinaus wird Dr. Holger Franz als Generalbevollmächtigter der deutschen Gesellschaften der Peach Property Group agieren.

Medien, Investoren und Analysten Gerald Klinck, Chief Executive Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG Dirk T. Schmitt, Managing Partner +49 170 302 8833 | D.Schmitt@RosenbergSC.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Eric Assimakopoulos.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck, Chief Executive Officer Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

