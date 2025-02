München (ots) -Messe.TV ist auch in diesem Jahr wieder auf der Reise- und Freizeitmesse f.re.e in München vertreten und liefert eine umfassende Berichterstattung direkt von der Messe. Dabei setzen wir einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Caravaning. In unserem f.re.e-Spezial präsentieren wir täglich neue Beiträge zu aktuellen Trends, innovativen Entwicklungen und spannenden Neuheiten aus der Welt des mobilen Reisens.Caravaning im Fokus: Die neuesten Wohnmobile, Camper und InnovationenDas Thema Caravaning erfreut sich wachsender Beliebtheit - und genau hier setzt Messe.TV an. Wir stellen aktuelle Modelle verschiedener Hersteller vor, beleuchten neue Technologien und geben Einblicke in die Entwicklungen der Branche.Im Fokus stehen unter anderem die neue VW California Serie, die Einführung der neuen Camper-Marke Vanyx sowie die innovativen, wasserlosen Clesana Camping-Toiletten. Zudem zeigen wir eine speziell entwickelte Motorrad-Verladehilfe von AL-KO, die das Reisen mit dem eigenen Bike erleichtert.Mit exklusiven Interviews und spannenden Produktvorstellungen bieten wir einen fundierten Überblick über die neuesten Trends. Alle Beiträge zur f.re.e 2025 sind unter folgendem Link abrufbar: www.messe.tv/2025/free.f.re.e 2025 - Bayerns größte Messe für Reise- und FreizeitDie f.re.e ist die wichtigste Reise- und Freizeitmesse in Bayern und zieht jährlich zahlreiche Besucher nach München. Hier können sich Reiseliebhaber, Outdoor-Begeisterte und Caravaning-Fans über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Urlaub, Freizeitgestaltung und mobilem Reisen informieren. Von traumhaften Reisedestinationen über moderne Campingausrüstung bis hin zu innovativen Mobilitätslösungen - die f.re.e bietet eine einzigartige Plattform für Inspiration und Information.Veranstalter der Messe ist die Messe München, eine der führenden Messegesellschaften in Europa. Die Veranstaltung vereint renommierte Aussteller aus aller Welt und ermöglicht einen direkten Austausch zwischen Anbietern und Endverbrauchern. Weitere Details zur Messe sind auf der offiziellen Website der Messe München zu finden.Dank an unseren SponsorEin besonderer Dank gilt unserem Sponsor, dem Marktführer für Gartenpools, Desjoyaux Pools, der unsere redaktionelle Berichterstattung zur f.re.e 2025 in München ermöglicht hat. Weitere Informationen zu Desjoyaux Pools finden Sie unter: www.desjoyaux.de.Messe.TV berichtet im März von der ITB Berlin 2025Direkt nach der f.re.e geht es für Messe.TV weiter zur ITB Berlin, der weltweit führenden Messe für Reise und Tourismus. Ab dem 5. März 2025 liefern wir täglich neue Beiträge zu den wichtigsten Trends, internationalen Destinationen und aktuellen Entwicklungen in der Reisebranche. Auf unserer Plattform präsentieren wir Interviews mit Branchenexperten, innovative Reiseprodukte sowie aktuelle Herausforderungen und Chancen im Tourismus.Alle aktuellen Berichte zur ITB Berlin 2025 sind dann hier abrufbar: www.messe.tv/2025/itb.Pressekontakt:Andreas BergmeierTelefon: +49 (0)8761 -721 300E-Mail: presse@messe.tvWeb: www.messe.tvOriginal-Content von: Deutsche Messefilm & Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172644/5975659