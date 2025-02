The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.02.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2025ISIN NameCA24703H1029 DELIVRA HEALTH BRANDS INCLU1602145119 A.-A.I.E.G.M.S.A.S.B.UEDILU1781541179 MUL AMUN MSCI WLD ETF ACCLU2037749822 AIS-AM.SMRT FCTY UETFEOUALU2339917168 AIS-A.I.U.G.I-L DRH CEOAUS46647PCV67 JPMORG.CHASE 22/26 FLRUS46647PCX24 JPMORG.CHASE 22/26 FLRUS62857X1019 MYNARIC AG SP.ADS/0,25US89853L3024 T2 BIOSYSTEMS NEW DL-,001