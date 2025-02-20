The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.02.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2025
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ISIN Name
CA24703H1029 DELIVRA HEALTH BRANDS INC
LU1602145119 A.-A.I.E.G.M.S.A.S.B.UEDI
LU1781541179 MUL AMUN MSCI WLD ETF ACC
LU2037749822 AIS-AM.SMRT FCTY UETFEOUA
LU2339917168 AIS-A.I.U.G.I-L DRH CEOA
US46647PCV67 JPMORG.CHASE 22/26 FLR
US46647PCX24 JPMORG.CHASE 22/26 FLR
US62857X1019 MYNARIC AG SP.ADS/0,25
US89853L3024 T2 BIOSYSTEMS NEW DL-,001
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