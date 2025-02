Mindestens 280 Millionen Attacken im noch jungen Jahr 2025: Eine Keylogger-Malware greift speziell User:innen von Windows an, da sie an AutoIT andockt. So perfide gehen die Täter vor. Eine neue Version des berüchtigten Snake Keylogger geht um. Das auf Cybersecurity spezialisierte Unternehmen Fortinet warnt in einem Blogbeitrag vor der Gefahr, die von der als AutoIt/Injector.GTY!tr bezeichneten Malware ausgeht. Sie zielt auf Nutzer:innen von Windows ...

