Die Mainz Biomed N.V. (ISIN: NL0015000LC2, NASDAQ: MYNZ) weitet ihre Geschäftstätigkeit aus und bringt ihren Darmkrebsfrüherkennungstest ColoAlert® erstmals in die Schweiz. Möglich macht dies eine Partnerschaft mit labor team w, einem der führenden Diagnostiklabore des Landes.

Darmkrebs zählt zu den häufigsten, aber auch vermeidbaren Krebsarten. Eine frühzeitige Erkennung kann Leben retten. Der Test von Mainz Biomed basiert auf einer modernen DNA-Analyse, die zuverlässig Krebszellen im Stuhl nachweisen kann - eine einfache und nicht-invasive Alternative zur Darmspiegelung.

Durch die Zusammenarbeit mit labor team w wird ColoAlert® ab dem Frühjahr 2025 in der gesamten Schweiz verfügbar sein. Mainz Biomed sieht darin einen wichtigen Schritt zur Expansion in Europa. Das Unternehmen ist bereits in mehreren Ländern aktiv und arbeitet zudem an der Zulassung seines Tests für den US-Markt.

Weitere News und Analysen zu Micro- und Smallcaps finden Sie unter www.nebenwertewelt.de

Der Beitrag Mainz Biomed bringt Darmkrebsfrüherkennung in die Schweiz erschien zuerst auf Nebenwertewelt.