Ethereum vor möglichem Crash? Analysten sehen Doppeltop-Formation

Die Kryptowährung Ethereum zeigt in den letzten 24 Stunden eine stärkere Marktbreite und konnte mit einem Anstieg auf 2.700 US-Dollar sogar Bitcoin übertreffen. Dennoch warnen Experten vor einer möglichen Trendwende, da sich eine kritische Chartformation abzeichnet.

Technische Analyse deutet auf bärisches Kursmuster hin

Der bekannte Krypto-Analyst Ali Martinez warnt vor der Ausbildung eines Doppeltops bei Ethereum. Diese bärische Formation entsteht, wenn der Kurs zweimal ein ähnliches Hoch erreicht, aber beim zweiten Anlauf nicht nachhaltig durchbrechen kann. Im schlimmsten Fall könnte ein Durchbruch unter die wichtige Unterstützungszone bei 2.300 US-Dollar einen starken Abwärtstrend auslösen.

Im besten Szenario bleibt Ethereum allerdings in einer Seitwärtsrange gefangen, was bedeutet, dass der Kurs zunächst die 2.300 US-Dollar testen könnte, bevor eine Erholung in Richtung 4.000 US-Dollar einsetzt. Entscheidend wird sein, ob die Käufer das aktuelle Niveau verteidigen können.

MIND of Pepe als innovative KI-Alternative im Presale

Der neue Krypto-Presale MIND of Pepe positioniert sich als KI-gestützter Agent für Krypto-Trader und konnte bereits über 6,6 Millionen US-Dollar einsammeln. Die Plattform nutzt künstliche Intelligenz zur Echtzeitanalyse von Marktdaten und unterstützt datenbasierte Handelsentscheidungen.

Das Projekt verwendet fortschrittliche KI-Modelle für autonome Entscheidungsfindung und verfügt über eine Hive-Mind-Analyse, die große Datenmengen aus sozialen Netzwerken auswertet. Inhaber des MIND-Tokens erhalten exklusiven Zugang zu den Marktanalysen und können sich bereits jetzt im laufenden Presale beteiligen.

