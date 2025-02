XRP-ETF in Brasilien genehmigt - Wegbereiter für US-Zulassung?

Der weltweit erste XRP-ETF wurde von der brasilianischen Börsenaufsicht genehmigt. Der Vermögensverwalter Hashdex erhielt grünes Licht für seinen Spot-ETF auf den beliebten Altcoin, was von Experten als wichtiger Schritt für die globale Akzeptanz der Kryptowährung gewertet wird. Die Marktreaktion auf diese Nachricht war zunächst verhalten positiv.

Brasilianischer XRP-ETF als Vorreiter

Der neue ETF wird an der brasilianischen Börse B3 handelbar sein, wobei der genaue Zeitpunkt der Einführung noch nicht feststeht. Hashdex hat angekündigt, in Kürze weitere Details zum Produkt bekanntzugeben und strebt eine schnellstmögliche Verfügbarkeit an.

Am Handelstag der Bekanntgabe reagierte der XRP-Kurs zunächst mit leichten Kursgewinnen, die im weiteren Verlauf teilweise wieder abgegeben wurden. Bemerkenswert war die breite mediale Aufmerksamkeit, die die Nachricht erhielt - sogar Donald Trump teilte sie auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

US-Zulassung könnte 2025 folgen

Die Chancen für einen XRP-ETF in den USA werden von Experten für 2025 als durchaus realistisch eingeschätzt. Auf der Handelsplattform Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung mit 80 Prozent bewertet, wobei die Chancen für eine Genehmigung bis Ende Juli bei 45 Prozent liegen.

Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas sieht ebenfalls gute Aussichten, weist aber darauf hin, dass zunächst andere Kryptowährungen wie Litecoin an der Reihe sein könnten. Die SEC hat bereits Anträge von Bitwise, Grayscale und 21Shares für XRP-ETFs erhalten und muss bis Ende Oktober über diese entscheiden.

Bitcoin Bull Token verspricht Gewinnchancen

Der Bitcoin Bull Coin kombiniert die Eigenschaften von Bitcoin und Memecoins und bietet Anlegern die Möglichkeit, von steigenden Bitcoin-Kursen zu profitieren. Das Projekt sieht Token Burns und Bitcoin-Airdrops bei verschiedenen BTC-Kursniveaus vor, von 100.000 bis 250.000 US-Dollar.

Zusätzlich bietet das Projekt ein Staking-Programm mit 175 Prozent jährlicher Rendite für die ersten zwei Jahre an. Die Gesamtmenge ist auf 21 Milliarden Coins begrenzt, wobei bereits über 600 Millionen Token im Staking gebunden sind.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.